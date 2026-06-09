Η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε με... γέλια στην πρόταση της Ρεάλ για τον Άλβαρες (pic)

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιχειρά να τηρήσει τις δεσμεύσεις του μετά την επανεκλογή του στη θέση του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης και προχώρησε σε επίσημη πρόταση προς την μεγάλη αντίπαλο της πόλης, την Ατλέτικο, για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες.

Οι «μερένχες» ανακοίνωσαν και επίσημα την πρόταση αυτή, ύψους 150 εκατ. ευρώ, αναφέροντας παράλληλα, πως απορίφθηκε από τη διοίκηση των «ροχιμπλάνκος», παραπέμποντας στη ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη, η οποία αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε προσφορά 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ομοσπονδιακά δικαιώματα του παίκτη Χουλιάν Άλβαρες.

Αφού μελέτησε και αξιολόγησε την προσφορά, η Ατλέτικο Μαδρίτης ευχαρίστησε τον σύλλογο για την προσφορά, η οποία έγινε στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο συλλόγων, και την απέρριψε, επικαλούμενη τη ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη», ανέφερε η ανακοίνωση της Ρεάλ.

Επική, ωστόσο, ήταν η αντίδραση της Ατλέτικο μέσω των social media, καθώς έκανε retweet την ανακοίνωση της μεγάλης αντιπάλου και τη σχολίασε με emoji... γέλιων!

Αιχμηρή ανακοίνωση

Λίγο αργότερα, πάντως, η Ατλέτικο εξέδωσε με τη σειρά της ανακοίνωση, απορρίπτοντας πολλούς από τους ισχυρισμούς της Ρεάλ. Διέψευσαν ουσιαστικά το πλαίσιο περί καλών σχέσεων και ευχαριστιών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στη συνέχεια, όμως, η απάντηση έγινε ακόμη πιο αιχμηρή. «Μπερδέψατε την ευγένεια με την ευγνωμοσύνη, αλλά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία: δεν σας ευχαριστούμε για τίποτα», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι «ροχιμπλάνκος». Έκαναν επίσης αναφορά και στην Μπαρτσελόνα, η οποία δεδομένα ενδιαφέρεται για τον Χουλιάν Άλβαρες, γράφοντας χαρακτηριστικά «καταφέρατε να μας κάνετε να γελάσουμε περισσότερο από ότι μας έκανε η Μπαρτσελόνα».

Παράλληλα, η Ατλέτικο ξεκαθάρισε πως ούτε μελέτησε ούτε εξέτασε κάποια πρόταση για τον Χουλιάν Άλβαρες, βάζοντας ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά γύρω από μία υπόθεση που ήδη έχει προκαλέσει τεράστιο θόρυβο, μιας και υπάρχει η φημολογία ότι η πρόταση δεν έγινε ποτέ στη πραγματικότητα κι είναι ένα επικοινωνιακό... τρικ του Φλορεντίνο Πέρεθ και της μεριάς του, η οποία είχε υποσχεθεί αν επανεκλεγεί στον προεδρικό θώκο της Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ για έναν σπουδαίο επιθετικό.

Μάλιστα, οι «ροχιμπλάνκος» δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς σε δεύτερη ανάρτησή τους συνέχισαν το τρολάρισμα προς τη Ρεάλ, γράφοντας: «Αξιοποιώντας τις καλές σχέσεις με τον νέο σας πρόεδρο, ας δούμε μήπως σταματήσετε να μας “κλέβετε” παίκτες από την Ακαδημία. Ευχαριστούμε πολύ». Η αντιπαράθεση των δύο συλλόγων μεταφέρθηκε πλέον ξεκάθαρα και στο επικοινωνιακό επίπεδο, με την Ατλέτικο να απαντά με σκληρό και ειρωνικό ύφος, δείχνοντας πως η υπόθεση Άλβαρες δεν είναι απλώς ένα μεταγραφικό θέμα, αλλά ακόμη ένα επεισόδιο στην έντονη σχέση των δύο μεγάλων αντιπάλων της Μαδρίτης.