Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Άλβαρες είναι η «βόμβα» των 150 εκατ. του Φλορεντίνο Πέρεθ

Το μεταγραφικό καλοκαίρι στη Μαδρίτη ξεκίνησε με εκκωφαντικό τρόπο, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να κατέθεσε πρόταση-μαμούθ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η διοίκηση της «Βασίλισσας» προσέφερε 150 εκατομμύρια ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα δικαιώματα του 26χρονου Αργεντινού επιθετικού, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του Φλορεντίνο Πέρεθ να προχωρήσει σε μία μεταγραφή πρώτης γραμμής.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των προεκλογικών δεσμεύσεων του ισχυρού άνδρα της Ρεάλ, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι θα επιχειρήσει να αποκτήσει ποδοσφαιριστή αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ μετά την επανεκλογή του.

Ωστόσο, η απάντηση της Ατλέτικο ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Οι «ροχιμπλάνκος» απέρριψαν χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθενται να μπουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του ρόστερ τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Cadena SER, οι άνθρωποι της Ατλέτικο παρέπεμψαν τη Ρεάλ στη ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή, η οποία αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι ο Άλβαρες δεν είναι προς πώληση.