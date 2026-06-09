Συμφώνησε με τον Γκρίνγουντ η Ρόμα

Ο Μέισον Γκρίνγουντ έχει αποφασίσει να φύγει από τη Γαλλία και τη Μαρσέιγ, όπως σχετικά αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, και έχει προτάσεις από Ιταλία και Ισπανία, με τη Ρόμα να έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον μάνατζερ του, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιταλική αθλητική εφημερίδα «Le Corriere dello Sport»

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο 24χρονος Αγγλος εξτρέμ έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Ρώμης σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές στα τέσσερα εκατ. ευρώ, χωρίς τα πριμ επίτευξης στόχων, ενώ θα εισπράξει και πέντε εκατ. ως πριμ υπογραφής.

Το μόνο που απομένει είναι η συναίνεση της ομάδας της Μασαλίας, που ζητά 55 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του, με τους «τζιαλορόσι» να έχουν καταθέσει την πρώτη τους πρόταση στα 40 εκατ. ευρώ.

Και η Τότεναμ προσέγγισε τον μάνατζερ του, αλλά ο Γκρίνγουντ δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League. O 24χρονος Αγγλος επιθετικός, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα της Μασαλίας το καλοκαίρι του 2024 αντί 35 εκατ. ευρώ, έχει εντυπωσιάσει από τότε με τις εμφανίσεις του στο γαλλικό πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν είχε 20 γκολ και πέντε ασίστ σε 35 αγώνες, σε Ligue 1 και κύπελλο, ενώ φέτος αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης, σε ψηφοφορία των φιλάθλων της Μαρσέιγ, έχοντας 26 γκολ και 11 ασίστ σε 45 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο δεξιός εξτρέμ έχει αφήσει πίσω του τα προβλήματα στην Αγγλία, μετά τα όσα συνέβησαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία. Το καλοκαίρι του 2023 μετακινήθηκε δανεικός στη Χετάφε και ένα χρόνο αργότερα μεταγράφηκε στη Μαρσέιγ.

Ο Γκρίνγουντ πούλησε πέρσι την κατοικία του στο Μάντσεστερ και έχει αποφασίσει να φορέσει τη φανέλα της εθνικής Τζαμάικα, μολονότι έχει μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, το Σεπτέμβριο του 2020. Ο Αγγλος σταρ το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στα γήπεδα, αφού πρώτα αποσύρθηκαν όλες οι ποινικές κατηγορίες εναντίον του.

Ο ακραίος επιθετικός τέθηκε εκτός ομάδας από τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο του 2022 όταν εμφανίστηκαν εναντίον του βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που οδήγησαν σε κατηγορίες για απόπειρα βιασμού, εγκληματικής συμπεριφοράς και επίθεση.

Να σημειωθεί πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε προνοήσει σωστά και έχει κρατήσει το 50% από το ποσό μεταγραφής του από τη Μαρσέιγ, άρα θα βάλει στα ταμεία της περίπου 25 εκατ. ευρώ από την πώληση του στη Ρόμα!