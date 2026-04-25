ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3: Τα γκολ του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 23:45
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

Δείτε τα τέρματα που… σημάδεψαν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

Έπειτα από 39 χρόνια και για δεύτερη φορά στην ιστορία του, ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας. Οι Κρητικοί έφτασαν στο τρόπαιο του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού επιβλήθηκαν 3-2 του «Δικέφαλου του Βορρά» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Δραματική ήταν η εξέλιξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, αλλά ο ΟΦΗ αντέδρασε άμεσα.

Ο Ταξιάρχης Φούντας ισοφάρισε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ στην έναρξη του δευτέρου, ο Τιάγκο Νους έδωσε το προβάδισμα στους Κρητικούς. Στις καθυστερήσεις, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ διαμόρφωσε το 2-2, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στην παράταση, ο ΟΦΗ πήρε ξανά το προβάδισμα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Δημήτρης Χατσίδης έπιασε τη μπάλα με το χέρι, υποπέφτοντας σε πέναλτι. Ο Άαρον Ισέκα εκτέλεσε εύστοχα και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας τη νίκη στους νησιώτες.

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το 1-0 με τον Μιχαηλίδη!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το 1-1 με τον Φούντα!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το 1-2 με τον Νους!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το 2-2 με τον Γερεμέγιεφ!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Πέναλτι με VAR για τον ΟΦΗ, ο Ισέκα κάνει το 2-3!



