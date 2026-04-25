ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3: Τα γκολ του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας

Δείτε τα τέρματα που… σημάδεψαν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

Έπειτα από 39 χρόνια και για δεύτερη φορά στην ιστορία του, ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας. Οι Κρητικοί έφτασαν στο τρόπαιο του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού επιβλήθηκαν 3-2 του «Δικέφαλου του Βορρά» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Δραματική ήταν η εξέλιξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, αλλά ο ΟΦΗ αντέδρασε άμεσα.

Ο Ταξιάρχης Φούντας ισοφάρισε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ στην έναρξη του δευτέρου, ο Τιάγκο Νους έδωσε το προβάδισμα στους Κρητικούς. Στις καθυστερήσεις, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ διαμόρφωσε το 2-2, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στην παράταση, ο ΟΦΗ πήρε ξανά το προβάδισμα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Δημήτρης Χατσίδης έπιασε τη μπάλα με το χέρι, υποπέφτοντας σε πέναλτι. Ο Άαρον Ισέκα εκτέλεσε εύστοχα και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας τη νίκη στους νησιώτες.