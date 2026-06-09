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Πρώην στέλεχος της Φενέρμπαχτσε για Σαλάχ: «Αν είναι μεγάλη ανάγκη, θα τον πάρουμε»

Ο πρώην ποδοσφαιρικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Ερτάν Τορουνογκιουλάρι, τόνισε πως αν ο σύλλογος θέλει, μπορεί να αποκτήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Πρώην στέλεχος της Φενέρμπαχτσε για Σαλάχ: «Αν είναι μεγάλη ανάγκη, θα τον πάρουμε»
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Το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, καθώς ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες ανά τον κόσμο ενόψει του μέλλοντός του μετά τη Λίβερπουλ.

Ανάμεσα στους συλλόγους που παρακολουθούν την περίπτωσή του βρίσκεται και η Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το ενδεχόμενο μετακίνησης του Σαλάχ στην Κωνσταντινούπολη παραμένει ανοιχτό, με τον πρώην ποδοσφαιρικό διευθυντή της Φενέρμπαχτσε, Ερτάν Τορουνογκιουλάρι, να εκφράζει την αισιοδοξία του για μια πιθανή συμφωνία.

Σε συνέντευξή του στη Sabah, το πρώην στέλεχος του τουρκικού συλλόγου υποστήριξε ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μια τέτοια μεταγραφή, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Φενέρμπαχτσε διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις, για να διεκδικήσει έναν ποδοσφαιριστή του βεληνεκούς του Αιγύπτιου άσου.

Οι δηλώσεις του Τορουνογκιουλάρι:

«Ο Σαλάχ είναι θετικός στο να έρθει στην Τουρκία, οι συναντήσεις που είχαμε μαζί του ήταν εξαιρετικά θετικές. Βρήκαμε κοινό έδαφος μαζί του για πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού. Αν η νέα διοίκηση το θέλει, πιστεύω ότι ο Σαλάχ θα φορέσει τη φανέλα της Φενέρ. Θα ήμασταν χαρούμενοι να δουλέψουμε μαζί με τους νέους διοικούντες για τις διαπραγματεύσεις.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θέλει ετήσιο μισθό 20 εκατομμύρια ευρώ, με τους φόρους, πάει 30. Θέλει τριετές συμβόλαιο, δηλαδή 90 εκατομμύρια. Αν είναι μεγάλη ανάγκη, θα τον πάρουμε. Η ποδοσφαιρική μας επιτροπή θα αποφασίσει γι' αυτό».

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