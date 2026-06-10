«O Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας»

Οκτώ χρόνια χωρίς τον μεγαλύτερο των μεγάλων. Τον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Τον Παύλο της οικογένειας του, τον Παύλο της Ελλάδας, τον Παύλο της ΒΙΑΝΕΞ, τον Παύλο του Παναθηναϊκού.

Οκτώ χρόνια που όλοι τον θυμούνται, που κανείς δεν έχει ξεχάσει, που άπαντες τον επιζητούν. Από τις 10 Ιουνίου του 2018 που κίνησε για τον Παράδεισο μέχρι και σήμερα, ο Παύλος μνημονεύεται από όλους.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μια συγκινητική ανάρτηση τίμησε τη μνήμη του Πατριάρχη του Συλλόγου: