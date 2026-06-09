· Μπόστον Σέλτικς

NBA: Στην έξοδο από τους Σέλτικς ο Βούτσεβιτς

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τους Μπόστον Σέλτικς, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος, Μαρκ Στέιν.

NBA: Στην έξοδο από τους Σέλτικς ο Βούτσεβιτς
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Παρελθόν από τους Μπόστον Σέλτικς αναμένεται να αποτελέσει το προσεχές καλοκαίρι ο Νίκολα Βούτσεβιτς, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος Μαρκ Στέιν.

Όπως αναφέρει ο Στέιν, ο 36χρονος σέντερ έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της αγοράς και όλα δείχνουν πως δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στους «Κέλτες» τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, ο Βούτσεβιτς κατέγραψε κατά μέσο όρο 9,7 πόντους, 6,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα, ενώ στα playoffs οι αριθμοί του διαμορφώθηκαν στους 6,2 πόντους κατά μέσο όρο.

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