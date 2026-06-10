· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στο τιμ του Νίστρουπ και ο Στόρσκοφ, σύμφωνα με τους Δανούς

Νέο μέλος του τιμ του Γιάκομπ Νίστρουπ αναμένεται να είναι ο γυμναστής Άντερς Στόρσκοφ.

Παναθηναϊκός: Στο τιμ του Νίστρουπ και ο Στόρσκοφ, σύμφωνα με τους Δανούς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, προκειμένου να παρουσιαστεί κι επίσημα από τον Παναθηναϊκό και να πιάσει δουλειά για τη νέα σεζόν.

Όπως γράφει η Bold στη Δανία, ο 38χρονος Δανός συμπληρώνει το προπονητικό του τιμ με τον γυμναστή Άντερς Στόρσκοφ, ο οποίος ήταν στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Δανίας γυναικών.

Ο 55χρονος Στόρσκοφ έχει εργαστεί στο παρελθόν ως γυμναστής και στην Κοπεγχάγη, όπου βρισκόταν για 20 χρόνια.

Στη συνέχεια βρέθηκε για πέντε χρόνια στην Μπρόντμπι, προτού αναλάβει καθήκοντα ως γυμναστής για την εθνική ομάδα γυναικών της Δανίας το φθινόπωρο του 2025, με την οποία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έτσι, λοιπόν, μετά τον βοηθό του Στέφαν Μάντσεν, τον αναλυτή Νίκλας Πέντερσεν, ένας ακόμη Δανός αναμένεται να μπει στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

«O Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας»

00:24 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ενίσχυση στα άκρα με την Βίβιαν Ζαφειρίου

00:12 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο τιμ του Νίστρουπ και ο Στόρσκοφ, σύμφωνα με τους Δανούς

23:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώην στέλεχος της Φενέρμπαχτσε για Σαλάχ: «Αν είναι μεγάλη ανάγκη, θα τον πάρουμε»

23:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συμφώνησε με τον Γκρίνγουντ η Ρόμα

22:53 SUPER LEAGUE

Super League: «Κρέμασε» τη σφυρίχτρα του ο Τάσος Σιδηρόπουλος

22:45 NBA

NBA: Στην έξοδο από τους Σέλτικς ο Βούτσεβιτς

22:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Τέλος από τον πάγκο της Μάλαγα ο Ίμπον Ναβάρο

21:51 OPINION

Ο Νίστρουπ φτιάχνει έναν γρήγορο Παναθηναϊκό και αυτό θα φανεί στις μεταγραφές

21:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε με... γέλια στην πρόταση της Ρεάλ για τον Άλβαρες (pic)

21:16 EUROLEAGUE

Ευχαρίστησε τον Σέιμπεν Λι η Εφές - Οδεύει προς Ζαλγκίρις ο Αμερικάνος

21:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Άλβαρες είναι η «βόμβα» των 150 εκατ. του Φλορεντίνο Πέρεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας