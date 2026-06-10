Παναθηναϊκός: Στο τιμ του Νίστρουπ και ο Στόρσκοφ, σύμφωνα με τους Δανούς

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, προκειμένου να παρουσιαστεί κι επίσημα από τον Παναθηναϊκό και να πιάσει δουλειά για τη νέα σεζόν.

Όπως γράφει η Bold στη Δανία, ο 38χρονος Δανός συμπληρώνει το προπονητικό του τιμ με τον γυμναστή Άντερς Στόρσκοφ, ο οποίος ήταν στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Δανίας γυναικών.

Ο 55χρονος Στόρσκοφ έχει εργαστεί στο παρελθόν ως γυμναστής και στην Κοπεγχάγη, όπου βρισκόταν για 20 χρόνια.

Στη συνέχεια βρέθηκε για πέντε χρόνια στην Μπρόντμπι, προτού αναλάβει καθήκοντα ως γυμναστής για την εθνική ομάδα γυναικών της Δανίας το φθινόπωρο του 2025, με την οποία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έτσι, λοιπόν, μετά τον βοηθό του Στέφαν Μάντσεν, τον αναλυτή Νίκλας Πέντερσεν, ένας ακόμη Δανός αναμένεται να μπει στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.