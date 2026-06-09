Ο Νίστρουπ φτιάχνει έναν γρήγορο Παναθηναϊκό και αυτό θα φανεί στις μεταγραφές

Ταχύτητα, ταχύτητα, ταχύτητα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, που θέλει ο Νίστρουπ να έχει η ομάδα, που φτιάχνει με στόχο τη νέα σεζόν να κάνει πρωταθλητισμό και το κυριότερο με το ποδόσφαιρο, που θα παίξει να φέρει τον κόσμο και πάλι στο γήπεδο.

Μία ματιά αν ρίξει κανείς στην Κοπεγχάγη θα καταλάβει, ότι έπαιζε πολύ γρήγορα με πρέσινγκ ψηλά τις περισσότερες φορές και ανάπτυξη γρήγορη, είτε από άκρα, είτε από τον άξονα.

Το προφίλ των παικτών που θα έρθουν στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι θα έχουν σαν βασικό στοιχείο την ταχύτητα, ώστε σιγά-σιγά ο Δανός προπονητής να φτιάξει την ομάδα, που θέλει. Για αυτό και παίκτες σαν τον Πελίστρι που μέχρι το τέλος της σεζόν φαινόντουσαν τελειωμένοι, μπορεί τελικά να μην φύγουν.

Για τον Πελίστρι ειδικά η απόφαση η οριστική θα ληφθεί μετά το Μουντιάλ και την παρουσία του με την Εθνική Ουρουγουάης. Αν τελικά πουληθεί ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα δεξί εξτρέμ για βασικό.

Πέρα από την ταχύτητα ο Νίστρουπ, ειδικά στα χαφ, θέλει παίκτες με καλή τεχνική, για να παίζουν την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ευκολία και να παίρνουν ρίσκα και φυσικά το ίδιο θέλει να έχουν και τα στόπερ που θα έρθουν. Δύο στόπερ θα έρθουν στον Παναθηναϊκό σίγουρα και ο ένας θα έρθει άμεσα, για να είναι παρών στην προετοιμασία.

Ο Δανός τεχνικός όλο αυτό το διάστημα μαθαίνει όλο και περισσότερα πράγματα και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και όταν ήρθε στην Ελλάδα και είχε συνομιλίες για πολλές ώρες με τα στελέχη της ομάδας ενημερώθηκε και για τον τρόπο που παίζουν οι μικρομεσαίες ομάδες στην Ελλάδα σε αντίθεση με την Δανία.

Στην πατρίδα του όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο επιθετικό ποδόσφαιρο, για αυτό και βρίσκουν χώρους οι μεγάλες ομάδες. Εδώ στην Ελλάδα οι περισσότερες μικρομεσαίες ομάδες παίζουν κλειστά, δεν βρίσκεις εύκολα χώρους. Αρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα και να έχει λύσεις, για να ανοίξει τις κλειστές άμυνες.

Αυτό θα δουλέψει από την προετοιμασία ο Δανός προπονητής, διότι και σε κάποια καλοκαιρινά ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί να βρει αντιπάλους, που θα παίξουν κλειστά.

Και εκεί τα αποτελέσματα ανεξάρτητα από την απόδοση είναι απαραίτητα, διότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει τις προκρίσεις και να παίξει στην League Phase του Conference League. Πέρα από τις μεταγραφές θα υπάρξουν και αρκετές αποχωρήσεις και κρατήστε, ότι κάποιες από αυτές θα είναι ηχηρές.