OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 23:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ / Παναθηναϊκός

ΟΦΗ: Δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο στο Πανθεσσαλικό ο Χρήστος Κόντης

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ για τον Χρήστο Κόντη.

Οι Κρητικοί κατάφεραν να γράψουν ιστορία, καθώς επιβλήθηκαν 3-2 του ΠΑΟΚ στον τελικό που έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Μάλιστα, ο Έλληνας τεχνικός πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο Ελλάδας ως προπονητής και μάλιστα το έκανε στον ίδιο… τόπο. Το Πανθεσσαλικό Στάδιο, με απόσταση δύο ετών, αφού η πρώτη ήταν τη σεζόν 2023-’24 ως κόουτς του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άρη.

Μετά το τέλος του τελικού, ο Χρήστος Κόντης ανέφερε μεταξύ άλλων στην «Cosmote TV»: «Είναι τρομερό το συναίσθημα. Νομίζω τα παιδιά έκαναν μια συγκλονιστική προσπάθεια και τα έδωσαν όλα στο γήπεδο. Είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι. Τα παιδιά το αξίζουν με αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Είμαι περήφανος για τα παιδιά και τον κόσμο του Ηρακλείου και της Κρήτης».

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ |Το φινάλε του τελικού και η έκρηξη χαράς Κόντη και παικτών!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Οι δηλώσεις Κόντη και το ξέσπασμα όλων μαζί του στον αέρα!



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο: Το γιόρτασαν οι φίλοι του ΟΦΗ στην Κρήτη!
1 ώρα πριν Πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο: Το γιόρτασαν οι φίλοι του ΟΦΗ στην Κρήτη!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Το σήκωσε ο ΟΦΗ - Η απονομή και η «χρυσή βίβλος»
2 ώρες πριν Κύπελλο Ελλάδας: Το σήκωσε ο ΟΦΗ - Η απονομή και η «χρυσή βίβλος»
EUROLEAGUE
Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
2 ώρες πριν Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
SUPER LEAGUE
Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα για μας – Ντροπή αυτή η βραδιά»
2 ώρες πριν Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα για μας – Ντροπή αυτή η βραδιά»
Όλες οι ειδήσεις
