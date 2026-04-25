ΟΦΗ: Δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο στο Πανθεσσαλικό ο Χρήστος Κόντης

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ για τον Χρήστο Κόντη.

Οι Κρητικοί κατάφεραν να γράψουν ιστορία, καθώς επιβλήθηκαν 3-2 του ΠΑΟΚ στον τελικό που έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Μάλιστα, ο Έλληνας τεχνικός πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο Ελλάδας ως προπονητής και μάλιστα το έκανε στον ίδιο… τόπο. Το Πανθεσσαλικό Στάδιο, με απόσταση δύο ετών, αφού η πρώτη ήταν τη σεζόν 2023-’24 ως κόουτς του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άρη.

Μετά το τέλος του τελικού, ο Χρήστος Κόντης ανέφερε μεταξύ άλλων στην «Cosmote TV»: «Είναι τρομερό το συναίσθημα. Νομίζω τα παιδιά έκαναν μια συγκλονιστική προσπάθεια και τα έδωσαν όλα στο γήπεδο. Είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι. Τα παιδιά το αξίζουν με αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Είμαι περήφανος για τα παιδιά και τον κόσμο του Ηρακλείου και της Κρήτης».