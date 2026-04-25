Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 (παρ.): Ιστορική κούπα για τους Κρητικούς!

OnSports Team

Κυπελλούχος Ελλάδας ο ΟΦΗ μετά τη νίκη του 3-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ στην παράταση του τελικού, ο οποίος ολοκληρώθηκε ισόπαλος 2-2. Εξασφάλισαν ευρωπαϊκή συμμετοχή οι Κρητικοί.

Μετά από έναν αμφίρροπο τελικό που κρίθηκε στην παράταση, ο ΟΦΗ επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του. Το καθοριστικό γκολ ήρθε από το εύστοχο πέναλτι του Άαρον Λέγια Ισέκα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της παράτασης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Στην κανονική διάρκεια, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο 15’, αλλά ο ΟΦΗ αντέδρασε άμεσα. Ο Ταξιάρχης Φούντας ισοφάρισε στο 28’ και ο Τιάγκο Νους έκανε την ανατροπή στο 51’. Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με γκολ στις καθυστερήσεις, όπου ο Ισέκα χάρισε την κούπα στους Κρητικούς, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ να στερηθεί τον τίτλο, στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Η πρώτη ευκαιρία του τελικού ήρθε μόλις στο 4ο λεπτό για τον ΠΑΟΚ, με κεφαλιά του Τόμας Κεντζιόρα από εκτέλεση φάουλ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, η οποία πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Στο 15’, ο Κεντζιόρα με κεφαλιά από κόρνερ έδωσε στον Μιχαηλίδη την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για τους «ασπρόμαυρους».

Ο ΟΦΗ αντέδρασε γρήγορα, με τον Φούντα να ισοφαρίζει στο 28’ μετά από γύρισμα του Λεβάν Σενγκέλια και να δημιουργεί τις βάσεις για την ανατροπή. Στο 51’, ο Νους εκμεταλλεύτηκε την ασφυκτική πίεση και έκανε το 1-2, χαρίζοντας προβάδισμα στους Κρητικούς. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, με σουτ από Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια, χωρίς αποτέλεσμα.

Η πίεση των φιλοξενούμενων κορυφώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Μαντί Καμαρά έστρωσε στον Γερεμέγεφ για το 2-2, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Στο 4ο λεπτό των επιπλέον 30 λεπτών, ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Δημήτρη Χατσίδη, με τον Ισέκα να ευστοχεί και να διαμορφώνει το τελικό 3-2.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε έτσι το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του, εξασφαλίζοντας παράλληλα θέση στα Play Off του UEFA Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ γνώρισε τον τρίτο διαδοχικό χαμένο τελικό στη διοργάνωση.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Μιχαηλίδης, Μπιάνκο - Νους, Σαλσίδο, Κωστούλας, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Λίλο

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (78' Καμαρά/98' Μπιάνκο), Μεϊτέ (61' Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (78' Πέλκας), Τάισον (61' Γερεμέγεφ), Κωνσταντέλιας, Μύθου (61' Χατσίδης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (89' Λίλο), Κωσταντούλας (89' Κανελλόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Φούντας (78' Θεοδοσουλάκης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Σενγκέλια (106' Λαμπρόπουλος), Νους (78' Αποστολάκης), Σαλσίδο (91' Ισέκα).