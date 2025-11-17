Γιοβάνοβιτς: «Το ποδόσφαιρο ήταν σκληρό μαζί μας, πιστεύαμε στην πρόκριση»

Οnsports Τeam

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Παναγιώτης Ρέτσος από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελευταίου αγώνα της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ, με αντίπαλο τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45).

Ο Σέρβος ομοσπονδιακός προπονητής έκανε μια ανασκόπηση της προσπάθειας της Ελλάδας σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ ανέφερε πως θα γίνουν αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το τι έλειψε στα προκριματικά από την Ελλάδα: “Θα έλεγα η συγκέντρωση στα κρισιμότατα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το τουρνουά έγινε γρήγορα, με παιχνίδια σε τρεις μέρες. Αν εξαιρέσω το ματς με τη Δανία που έπρεπε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, αναφορικά με τη σημασία του παιχνιδιού. Δεν έχει σχέση με το Nations League. Πιστεύω ότι και μετά από έναν χρόνο πολύ καλής παρουσίας, τα κρίσιμα παιχνίδια σε σύντομο διάστημα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Κάναμε περισσότερα λάθη από ότι σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Υπάρχουν παιχνίδια που πρέπει να κερδίσεις. Σε αυτό το κομμάτι υποφέραμε αρκετά. Δεν ήταν ο τρόπος παιχνιδιού. η διάθεση και η προσπάθεια. Ήταν λάθη που συσσωρεύτηκαν σε 2-3 παιχνίδια.

Είναι διαφορετικό το επίπεδο στα ματς του Σεπτεμβρίου. Όμως και αυτά τα παιχνίδια ήταν μια εμπειρία που τη ζούσαμε και λογικό είναι να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στην προετοιμασία μας για τα παιχνίδια που έχουν υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Αυτό πρωτίστως αφορά το θέμα της συγκέντρωσης και σημείων του παιχνιδιού που και ο αντίπαλος είναι ομάδα που ελέγχει το παιχνίδι. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε αλλά να είμαστε έτοιμοι για αυτό”.

Για τον κίνδυνο αδιαφορίας: “Δεν έχει συμβεί και δεν πρόκειται να μην έχουμε σαν ομάδα αδιαφορία. Δεν είχαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έχω αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να συμβεί. Δεν έχω τέτοια σημάδια. Το αυριανό ματς δεν είναι ότι είναι το τελευταίο, είναι σε συνθήκες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Σε άδειο γήπεδο. Αλλά είναι προφανώς διαφορετικές οι συνθήκες. Ξέρετε και εσείς ότι σε ένα άδειο γήπεδο δεν είναι εύκολο. Είναι οι χειρότερες συνθήκες. Όσον αφορά τη νοοτροπία και τη διάθεση δεν νομίζω. Με προβληματίζουν περισσότερο οι συνθήκες του παιχνιδιού”.

Για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σκωτία: “Με τη Σκωτία έξω κάναμε από τα πιο καλά παιχνίδια. όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού, βάσει και των συνθηκών, ότι θέλαμε αποτυέλεσμα. Κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι, δημιουργήσαμε πολλά. Ήταν ένα γεμάτο ματς. Εκείνο με τη Δανία ήταν δύσκολο να το εξηγήσουμε γιατί εκεί φάνηκε όπως εξελίχθηκε μεγάλη διαφορά στις δύο ομάδες ενώ ουσιαστικά δεν ήταν έτσι. Με πληγώνει το παιχνίδι στην έδρα μας με τη Δανία”.

Για όσα έχει κερδίσει η ομάδα και όσα την έχουν απογοητεύσει: “Σιγουρα κερδίσαμε αρκετά πράγματα. Πήραμε άνοδο μαζί με την Αγγλία και προκριθήκαμε στο πιο ψηλό επίπεδο. Αν αναλογιστούμε ότι από το 2018 η Ελλάδα ήταν στο τρίτο γκρουπ και πλέον είναι στο πρώτο, αλλάζει άρδην το επίπεδο που ουσιαστικά δείχνει και θα δείξει πού πραγματικά βρισκόμαστε σε σχέση με τις κορυφαίες ομάδες. Αυτό έγινε μέσα από τα καλά παιχνίδια που κάναμε και πολύ μεγάλη απογοήτευση μας μένει γιατί πίστευα ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα είμασταν στο ίδιο επίπεδο και στα προκριματικά και θα εξασφαλίζαμε με οποιοδήποτε τρόπο την παρουσία μας στο Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο ήταν αρκετά σκληρό μαζί μας. Είναι κάτι που θα πρέπει να ζήσουμε μαζί, και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μη βρεθούμε στην ίδια θέση. Η ομάδα έχει δείξει ότι έχει να δώσει πολλά στο γήπεδο. Έχουμε δημιουργήσει ένα αγωνιστικό προφίλ. Όμως υπάρχουν και θέματα που πρέπει να διορθώσουμε για να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα. Συγκέντρωση, πράγματα που μας δημιουργούν προβλήματα, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να μάθουμε από τα παιχνίδια και όχι από την καθημερινή τριβή. Αλλαγές που μπορεί και πρέπει να κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι”.

Για τη League A του Nations League: “Γενικώς είναι μια περίοδος δύσκολη. Πέρσι αυτή την περίοδο είχαμε μπροστά μας τα playoffs με τη Σκωτία. Και είχαμε θα έλεγα μια προετοιμασία για να διεκδικήσουμε έναν καλό στόχο. Τώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τα παιχνίδια του Μαρτίου να κάνουμε καλή προετοιμασία για τα παιχνίδια τον Σεπτέμβριο. Επειδή το πρώτο γκρουπ δεν μας δίνει περιθώρια χαλάρωσης, είναι ματς υψηλού επιπέδου, θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Θα μπορεί να μας δώσει πράγματα για τις κληρώσεις για το Euro. Θα είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ομάδες που είναι σε έναν βαθμό ετοιμότητας και επίπεδο πιο υψηλό από εμάς. Αν δούμε τα γκρουπ είναι έτσι. Να έχουμε ανάλογες εμπειρίες με αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Έχουμε και νέα παιδιά που δεν έχουν τόσες εμπειρίες σε αυτό το επίπεδο. Τα παιχνίδια για αυτούς είναι μια νέα εμπειρία γιατί και το επίπεδο των Εθνικών Ομάδων θα είναι το πιο υψηλό. Οι εμπειρίες των παικτών παίζουν σημαντικό ρόλο”.

Για τη συγκέντρωση: “Υπήρχαν πράγματα όπου μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεχθήκαμε γκολ με τρόπους που δεν είχαμε συνηθίσει. Λένε ότι είναι θέμα συγκέντρωσης, όμως κάναμε και λάθη. Έτυχαν στα παιχνίδια που ήταν πολύ κρίσιμα. Και προχθές έγιναν λάθη. Μπορεί να είναι κούραση ή συγκέντρωση. Υπάρχουν πάντα θέματα με τις Εθνικές Ομάδες, είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Για αυτό βλέπετε κάποιες εκπλήξεις στα διεθνή παιχνίδια. Αλλά εδώ σε εμάς χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση αφού δεν έχουμε καθημερινή τριβή. Πάντα ζητάμε αυτή η συγκέντρωση να είναι στον μέγιστο βαθμό. Μπορεί εμείς να τους ζητάμε διαφορετικά πράγματα από τις ομάδες τους. Ξέρετε στη διάρκεια του αγώνα όταν έρχονται δυσκολίες, είναι σημαντικές οι συνήθειες του παιχνιδιού”.

Για το αν υπάρχει άγχος: “Παίζει και ο αντίπαλος, μην το ξεχνάτε. Το άγχος για να οδηγήσουμε την ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση δεν είναι κάτι νέο, είναι θετικό. Όταν έχεις ένταση σίγουρα υπάρχει και λίγο στρες. Είναι θετικό γιατί θέλεις να πάρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιες φάσες που έγιναν που δεν είναι στο ποδόσφαιρο πάντα εύκολο να τα εξηγήσουμε όλα. Και σαν προπονητής δεν μπορείς να εξηγήσεις γιατί γίνονται κάποια πράγματα. Για εσάς είναι πιο εύκολο γιατί απέξω σχολιάζετε αυτό που βλέπετε. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Το κάθε τι μπορέι να αλλάξει την ψυχολογία του παιχνιδιού. Είναι πολλά που εξαρτώνται καθαρά από τη στιγμή της συγκέντρωσης και της αντίδρασης στις δυσκολίες. Τη δυσκολία να μπορείς να έισαι πάντα προεοτιμασμένος για οτιδήποτε συμβεί. Έχουν πλεονέκτημα οι ομάδες που έχουν εμπειρία από πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Πάντα πιστεύω ότι οι καλύτεροι αντίπαλοι θα σε κάνουν καλύτερο για το αύριο. Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Εμένα με κάνουν καλύτερο, τους παίκτες επίσης από την απόψη της δυσκολίας και του βαθμού ετοιμότητας που απαιτείται. Έχουμε ξεπεράσει το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας με μεγάλη δυναμική και μπήκαμε δίκαια και σύντομα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όμως τα πράγματα τώρα θα είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα”.

Για το Σκωτία – Δανία και αν θα κάνει αλλαγές: “Δεν θέλω πολύ συζήτηση για το Δανία – Σκωτία. Δεν με απασχολεί, δεν είμαστε εκεί. Βάσει των παιχνιδιών που έχουμε κάνει θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Θα γίνουν αλλαγές για λόγους που αφορούν και το ματς με τη Σκωτία, που ήταν πολύ απαιτητικό όπως εξελίχθηκε. Βρεθήκαμε από το 3-0 να υποφέρουμε. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Άρα βάση και των εικόνων που έχω από τους παίκτες και το ίδιο το παιχνίδι, φάνηκε ότι ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες αλλαγές, να φρεσκάρουμε κάποια πράγματα. Το να κάνω μεγάλο ροτέισιον είναι πολύ χρήσιμο. Πρέπει να έχουμε μια ομάδα που θα έχει κάποιες αλλαγές, έχουμε και μια ομάδα που είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα ματς και είναι και οι μη ιδανικές συνθήκες παιχνιδιού”.

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέφερε:

«Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας. Με τη Σκωτία δείξαμε ότι είμαστε σοβαροί κι ότι θέλαμε να νικήσουμε. Το ίδιο θα επιδιώξουμε και με τη Λευκορωσία, έστω κι αν είναι αδιάφορο το ματς.

Είναι ευρωπαϊκό ματς. Όλα τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Η Λευκορωσία έφερε ισοπαλία εκτός με τη Δανία και σίγουρα είναι σημαντικό και για την ψυχολογία μας για τη συνέχεια στο Nations League.

Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, με ποιότητα, έμπειρους και νέους. Έχουμε καλό κλίμα και ικανό επιτελείο. Ήταν αποτυχία ο αποκλεσιμός, αλλά έχουμε σύνολο και θα δείξουμε στο μέλλον τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο και θα έρθουν προκρίσεις.

Το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση σε ένα ματς, ποιοτικά είμαστε σε φοβερό επίπεδο, με νέους παίκτες που διακρίνονται εντός κι εκτός συνόρων. Είναι η νοοτροπία που δεν είναι κακή, αλλά τα λάθη σε υψηλό επίπεδο κοστίζουν. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη, αλλά δεν πρέπει ν' αλλάξουμε κάτι.

Μας επηρέασε, στενοχωρηθήκαμε με τον αποκλεισμό, βλέποντας τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει πολλή ποιότητα και μέλλον. Βλέπουμε παιδιά 17-18-19 παιδιά με φοβερή ωριμότητα. Όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.

Θέλω να παίζω ανεξαρτήτου χρόνου στην Εθνική. Είναι τιμή μου να παίζω στην Εθνική και θέλω όλοι να πάμε σε μεγάλες διοργάνωσης».