· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός

Οι Κρητικοί συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τον προγραμματισμό τους.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός
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Ο ΟΦΗ κινείται σε πολλά… μέτωπα για τη μεταγραφική του ενίσχυση, με τις μηχανές να έχουν μπει στο φουλ εδώ και αρκετό διάστημα.

Η ομάδα του Ηρακλείου ψάχνει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον σύλλογο και να τον ανεβάσουν ακόμα περισσότερο αγωνιστικό επίπεδο.

Οι Κρητικοί έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής μόνο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει στασιμότητα στα μεταγραφικά του Ομίλου.

Αντιθέτως οι ενέργειες για την προσθήκη ποιοτικών ποδοσφαιριστών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ήδη έχουν «κυκλωθεί» κάποια ονόματα, τα οποία ταιριάζουν στα αγωνιστικά «θέλω» του Χρήστου Κόντη.

Προτεραιότητα για τον ΟΦΗ είναι η ενίσχυση στην άμυνα (δεξί μπακ, κεντρικός αμυντικός), αλλά και στην επίθεση (εξτρέμ, στράικερ). Όλα δείχνουν ότι ο Έντι Σαλσέδο θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα στο τέλος του μήνα, οπότε και λήγει το συμβόλαιό του.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ομιλήτες θα συγκεντρωθούν για πρώτη φορά ενόψει της νέας σεζόν στις 6 Ιουλίου και θα αναχωρήσουν στις 21 Ιουλίου για το Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Στόχος είναι οι πρώτες μεταγραφές να έχουν ολοκληρωθεί έως τότε, με σκοπό να βρίσκονται στη διάθεση του Κόντη στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

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