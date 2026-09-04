Ο Καραλής θριάμβευσε στις Βρυξέλλες και απόντος του Ντουπλάντις πήρε το πρώτο του διαμάντι!

Θριαμβευτής στο Diamond League των Βρυξελλών ο Εμμανουήλ Καραλής!

Ο «Μανόλο» εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον την απουσία του Μόντο Ντουπλάντις από τον τελικό του επί κοντώ και με επιτυχημένο άλμα στα 6.12μ πήρε το πολυπόθητο «διαμάντι», το πρώτο της καριέρας του στο Βέλγιο.

Ο Έλληνας αθλητής πέρασε με ευκολία τον πήχη στα 5.52μ, ενώ επέλεξε να αφήσει τα 5.72μ, πηγαίνοντας κατευθείαν στα 5.82μ, ύψος που πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια.

Στη συνέχεια, ο πήχης ανέβηκε στα 5.92μ, με Γκούτορσμσεν, Καραλή και Μάρσαλ να συνθέτουν την τελική τριάδα.

Ο «Μανόλο» δεν δυσκολεύτηκε καθόλου και πέρασε με την πρώτη, την ίδια ώρα που οι συνδιεκδικητές του, απέτυχαν αμφότεροι στις αρχικές προσπάθειές τους, με τον Μάρσαλ από τη μια να μένει εκτός με τρεις άκυρες και τον Νορβηγό να αφήνει την τελευταία προσπάθεια, ανεβαίνοντας στα 6.02μ.

Η προσπάθεια ήταν εκ νέου άκυρη, χαρίζοντας το διαμάντι στον Καραλή στο περίφημο Memorial Van Damme.

Ο 26χρονος πρωταθλητής συνέχισε κανονικά τον αγώνα του και ξεπέρασε τα 6.12μ με την τρίτη προσπάθεια, καταρρίπτοντας έτσι το ρεκόρ μίτινγκ που κατείχε ο Μόντο Ντουπλάντις από το 2024 με 6.11μ, ενώ στη συνέχεια επέλεξε να μην δοκιμάσει στα 6.22μ, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβό του με μια μυθική εμφάνιση!

Τα αποτελέσματα του αγώνα:

Το πρώτο άλμα του Καραλή στα 5.52μ:

Το δεύτερο άλμα του Καραλή στα 5.82μ:

Το πέρασμα του «Μανόλο» από τα 5.92μ: