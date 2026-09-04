Νεϊμάρ: Ξέσπασε κατά του προσωπικού της Σάντος μετά τον τραυματισμό του

Η Σάντος υποδέχθηκε την Πέμπτη (03/09) την Παλμέιρας στη Βίλα Μπελμίρο, στη ρεβάνς των προημιτελικών του Κυπέλλου Βραζιλίας. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, αποτέλεσμα που έδωσε στην Παλμέιρας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Για τη Σάντος, ωστόσο, η βραδιά είχε ακόμη μία δυσάρεστη εξέλιξη. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Νεϊμάρ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό και αναγκάστηκε να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια εμφανώς επηρεασμένος. Ο 34χρονος επιθετικός δεν επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο και παρακολούθησε το υπόλοιπο της αναμέτρησης από τον πάγκο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νεϊμάρ εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Μέσω ανάρτησής του στο Instagram, άφησε αιχμές για τη συντήρηση του γηπέδου, υποστηρίζοντας πως ο αγωνιστικός χώρος ήταν γεμάτος λακκούβες και δυσκόλευε σημαντικά τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

«Ήθελα να συγχαρώ τον υπεύθυνο του γηπέδου της Βίλα Μπελμίρο. Χθες ήταν το χειρότερο γήπεδο που είχε ποτέ η Βίλα, γεμάτο λακκούβες, επειδή έκαναν αποσυμπύκνωση την προηγούμενη μέρα του αγώνα. Απίστευτο!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βραζιλιάνος σταρ συνέχισε σε έντονο ύφος, τονίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές είχαν να αντιμετωπίσουν, πέρα από τον αντίπαλο, και τις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου.

«Εκτός από το να παίζουμε ενάντια στον αντίπαλο, παίζουμε ενάντια στο γήπεδο... και επιπλέον πρέπει να καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια όταν ξεκινάμε και σταματάμε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, επειδή το έδαφος είναι ανώμαλο. Δεν ήταν τυχαίο ότι τρεις παίκτες ένιωσαν ενοχλήσεις στο πρώτο ημίχρονο... Συγχαρητήρια... κακή δουλειά», πρόσθεσε.

Όσον αφορά, πάντως, τη δική του κατάσταση, ο Νεϊμάρ εμφανίστηκε συγκρατημένος, περιμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

«Δυστυχώς, ένιωσα κάποια ενόχληση στον μηρό μου. Θα κάνω εξετάσεις και ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Κρατάμε το κεφάλι μας ψηλά και παραμένουμε συγκεντρωμένοι στη διαδικασία», ανέφερε ο Βραζιλιάνος.