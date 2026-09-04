Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μπαρτζώκας για την απουσία του Μοντέρο και την πιθανότητα μεταγραφής

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στα επίσημα φιλικά προετοιμασίας του, επικρατώντας με 82-77 της Φενέρμπαχτσε στο Ηράκλειο στον ημιτελικό του Διεθνούς τουρνουά της Κρήτης (Crete IBT).

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζώκας έδειξε ευχαριστημένος από την προσπάθεια της ομάδας του, δεδομένου και των απουσιών, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον λόγο που έμεινε εκτός ο Ζαν Μοντέρο, καθώς και στην πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ακόμη μια προσθήκη στο υπάρχον ρόστερ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

“Το φιλικό αυτό και γενικά το τουρνουά είναι πολύ υψηλού επιπέδου, είναι ό,τι καλύτερο για εμάς. Η εικόνα είναι πρώιμη, οι περισσότεροι παίκτες έχουν κάνει 1-2 προπονήσεις.

Η EuroLeague ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου, έχουμε το Super Cup το ελληνικό, δεν ξέρω αν θα γίνει και το ευρωπαϊκό. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, πρέπει να ετοιμαστούμε. Να μπουν και οι παίκτες που δεν ήταν μαζί μας. Είναι σημαντικό να βρούμε ο ένας τον άλλο, τις συνήθειές μας. Έχουμε μία προπόνηση αύριο, να παίξουμε καλύτερα την Κυριακή.

Ο Μοντέρο έχει τζετ λαγκ, o Bεζένκοβ θα παίξει, ο Παπανικολάου όχι. Θα έχουμε ένα ρόστερ λίγο πιο πλήρες σε σχέση με σήμερα στο επόμενο φιλικό.

Αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε την πιθανότητα μεταγραφής, πρέπει να δούμε την ομάδα μας ολόκληρη σε καλή κατάσταση. Αν χρειαστεί κάτι οι πρόεδροι θα βοηθήσουν, το ξέρετε αυτό. Όλες οι ομάδες κοιτάνε την αγορά και ενισχύονται, εμείς θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά ως έχουμε. Αν χρειαστεί κάτι, είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε”.