Παίζει ήδη μεγάλη… μπάλα στην ψυχολογία

Δεν πρέπει να υπάρχει πιο περιττή αναφορά, απ’ το να συζητήσει κάποιος για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Αζεντίν Ουναΐ. Ο άνθρωπος είναι εξωπραγματικό το ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και θα παίζει στον Παναθηναϊκό. Μια προσωπικότητα που ανεβάζει συνολικά τη Super League.

Ο Μαροκινός αυτόματα είναι ο καλύτερος παίκτης της λίγκας, δίχως να μπαίνει σε συγκρίσεις. Τώρα που έφυγε κι ο Κωνσταντέλιας – περαστικά στο παιδί και γρήγορα πίσω – καλύπτει και αυτό το κενό. Της… μαγείας. Πέρα απ’ το γεγονός πως είναι πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, όντας στα 26 του χρόνια.

Σε αυτή την ηλικία, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς να είναι τύπος που κάνει άνω-κάτω τα αποδυτήρια, ο καθένας ας σκεφτεί πόσες τέτοιου επιπέδου κινήσεις έχουν γίνει. Στον Παναθηναϊκό ή και αλλού. Κατά προτίμηση και μετά από Μουντιάλ όπου ήταν εξαιρετικός.

Αυτός ο παίκτης θα φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στο ποδοσφαιρικό σκέλος είναι ξεκάθαρο το τι θα προσφέρει. Ψυχολογικά όμως, δεν θα μπορούσε άλλος να φέρει όσα ο Ουναΐ στο «τριφύλλι». Ακούστηκαν αρκετά μεγάλα ονόματα, εξαιρετικοί παίκτες για τη μεσαία γραμμή. Ουναΐ κανείς.

Γιατί είναι η ίδια η γνώση του τι ήρθε. Δεν ελπίζεις απλά, ξέρεις. Ο κόσμος τον αγάπησε και τον θαύμασε, σε εποχή που δεν είχε τίτλο. Δεν είχε επική ευρωπαϊκή πορεία για να μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων.

Είναι και η ίδια η προτίμησή του. Γιατί από τη στιγμή που έφυγε, πήγε σούπερ στη La Liga κι έκανε Μουντιάλ εκπληκτικό. Ποιος θα περίμενε να γυρίσει; Ποιος πίστευε κάτι τέτοιο; Εκφράστηκε κιόλας πολλές φορές. Έγινε εκείνο που έμοιαζε ακατόρθωτο και αυτή ακριβώς την προτίμηση του Ουναΐ, ο κόσμος την εκτιμά λίγο περισσότερο.

Δεν ήταν απλά τα πολλά λεφτά που τον έφεραν. Προφανώς έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Όμως αν δεν υπήρχε αυτό το «δέσιμο», δεν θα ερχόταν.

Ένα παιδί 26 ετών από το Μαρόκο, εκτοξεύει τις προσδοκίες των Παναθηναϊκών. Τον ενθουσιασμό τους. Χωρίς, μάλιστα, να είναι υπερβολική αντίδραση και συναίσθημα ακραίο. Έχει λογική αναλύοντας τα δεδομένα.

Φυσικά ο Ουναΐ πρέπει να ενσωματωθεί κι αυτός, να μάθει τους συμπαίκτες του, να δέσει συνολικά το γκρουπ. Αυτό έτσι κι αλλιώς ίσχυε και πριν, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο. Απλά κι εκεί ο Μαροκινός θα βοηθήσει, γιατί έχει την ποιότητα που κάνει τη διαφορά, ακόμη κι αν δεν είναι η ομάδα στο σημείο «χημείας» που θέλει.

Αυτόν τον ενθουσιασμό που υπάρχει τώρα, όμως, το «τριφύλλι» πρέπει να τον εκμεταλλευτεί. Αρχίζοντας από το ματς με τον ΠΑΟΚ. Εκεί όπου δεδομένα θα έχει κόσμο λόγω Ουναΐ. Κόσμος που σηκώνεται απ’ την καρέκλα του, γιατί ξεσηκώθηκε από αυτή την κίνηση. Οπότε θα πάει με θετική ενέργεια να δει ένα πραγματικά δύσκολο ματς. Ικανό, όμως, να δώσει ώθηση σε αυτή τη φάση της σεζόν.

Μετρούν τα αποτελέσματα για τώρα. Μετρούν πάντα. Σε τέτοιες αναμετρήσεις, ακόμη περισσότερο. Για να διατηρήσει τη δυναμική που έχει ο Παναθηναϊκός και ταυτόχρονα να βυθίσει ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια τον αντίπαλο. Ο οποίος είναι ίδιου στόχου για να μην το ξεχνάμε.

Ο Ουναΐ θα προσφέρει πολλά, ακόμη και χωρίς να αγωνίζεται. Το βλέπουμε ήδη. Είναι η πολυτέλεια που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός σε προσωπικότητα και επιρροή προς την συνολική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.

Σε κάθε περίπτωση, το ματς με τον ΠΑΟΚ είναι υπερβολικά δύσκολο. Δεν χρειάζεται καν να λέγεται αυτό, είναι αυτονόητο. Απλά η έλευση Ουναΐ, φέρνει μαζί μια αύρα ξεχωριστή. Απαραίτητη για τον Παναθηναϊκό συνολικά.

Υ.Γ. Τόσο ενθουσιασμό σε μία κίνηση, είχε να ζήσει ο Παναθηναϊκός από το 2001 με τον Κωνσταντίνου και το 2009 με το Σισέ.