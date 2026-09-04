Αντίπαλοι ΑΕΚ: Διέλυσε την Τζένοα με 4-1 η Kόμο

Η Κόμο μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 19ο λεπτό, δεν επηρεάστηκε. Ο Κολόμπο εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και έδωσε έτοιμο γκολ στον Όσμαΐτς, ο οποίος έκανε το 1-0.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση. Στο 25’ ο Μπατούρινα με ένα εξαιρετικό σουτ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα η Κόμο ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Βάλε έβγαλε τη σέντρα και ο Ντιαό με δυνατό τελείωμα έκανε το 1-2.

Πριν από την ανάπαυλα, η ομάδα του Φάμπρεγας έβαλε ακόμη ένα γκολ. Ο Κόουτο συνεργάστηκε όμορφα με τον Παζ, ο οποίος στο 40’ βρήκε δίχτυα για το 1-3 και έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη.

Στο 66ο λεπτό ήρθε η στιγμή για το ντεμπούτο του Μόιζε Κιν, με τον Ιταλό επιθετικό να αντικαθιστά τον Τάσο Δουβίκα. Μάλιστα, μόλις 12 λεπτά αργότερα, ο Κιν έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Ντιαό, ο οποίος δεν αστόχησε στο τετ α τετ και διαμόρφωσε το τελικό 1-4.

Η Κόμο είχε ευκαιρία να πετύχει και πέμπτο γκολ, με τον Παζ να σημαδεύει το δοκάρι στο 67’, όμως το 1-4 ήταν αρκετό για να επισφραγίσει μια επιβλητική εκτός έδρας εμφάνιση.

Όλα τα γκολ του αγώνα:

Το 1-0 της Τζένοα:

Το 1-1 της Κόμο:

Το 2-1 της Κόμο:

Το 3-1 της Κόμο:

Το 4-1 της Κόμο: