Άνετο πέρασμα από την έδρα της Ίπσουιτς και πρώτη νίκη στη σεζόν για τη Λίβερπουλ με "ντοπιέτα" Ίσακ

«Σεφτέ» στις νίκες στη φετινή σεζόν για τη Λίβερπουλ, με τους «reds» να επικρατούν με 2-0 της Ίπσουιτς στο «Portman Road» χάρη σε δύο γκολ του Αλεξάντερ Ίσακ, σε ένα παιχνίδι όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League και ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Μετά τις ισοπαλίες κόντρα σε Νιούκαστλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έψαχνε το τρίποντο και με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Κόντι Χάκπο, ο οποίος δημιούργησε και τα δύο τέρματα με εξαιρετικές μεταβιβάσεις και τον Αλεξάντερ Ίσακ που ανέλαβε τον ρόλο του εκτελεστή το πέτυχε.

Μόλις στο 6' ο Σουηδός φορ άνοιξε το σκορ με δυνατό δεξί σουτ, εκμεταλλευόμενος και την ασταθή αντίδραση του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Έπειτα από τρία λεπτά, ο Ίσακ με ψύχραιμο πλασέ «έγραψε» το 2-0, «κλειδώνοντας» από νωρίς τους τρεις βαθμούς.

Στο πρώτο μέρος ακυρώθηκε ορθώς ως οφσάιντ ένα ακόμη τέρμα του Ίσακ, ενώ στην επανάληψη, μέσω VAR, υποδείχθηκε επίσης παράβαση οφσάιντ στον Σόμποσλαϊ σε φάση που στη συνέχεια κέρδισε πέναλτι.

Η Ίπσουιτς προσπάθησε να πιέσει στο δεύτερο ημίχρονο και πάτησε την περιοχή του Άλισον, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το πρώτο τους φετινό clean sheet.

Στο 64ο λεπτό ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά πέρασε ως αλλαγή πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Λίβερπουλ, κινούμενος πάντως σε... ρηχά νερά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ιπσουιτς: Σέρπεν, Ο’ Σέι, Ντιόπ, Γκρέιβς, Ντέιβις, Λούκιτς, Παλάσιος(79’ Ουατάρα), Φαταβού(79’ Μάκατιρ), Ενσίσο, Μαέντα(66’ Κλαρκ), Έμερσον(66’ Φλέμινγκ).

Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Ζακέ, Αραούχο, Κέρκεζ, ΜακΆλιστερ(84’ Νιόνι), Σομποσλάι, Βιρτς(90+1' Κούμας), Ισακ(64’ Χράφενμπερχ), Μουνιόθ(64’ Μπαρκολά), Χάκπο.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 5/9

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 5/9

Μπράιτον-Λιντς 5/9

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 5/9

Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 5/9

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 5/9

Χαλ-Άστον Βίλα 5/9

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9

Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9