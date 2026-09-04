Diamond League: Το ποσό που κέρδισε ο Καραλής από το «διαμάντι» στις Βρυξέλλες

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στην κορυφή του Diamond League στις Βρυξέλλες και μαζί με τον τίτλο εξασφάλισε και χρηματικό έπαθλο, ύψους 30.000 ευρώ.

Diamond League: Το ποσό που κέρδισε ο Καραλής από το «διαμάντι» στις Βρυξέλλες
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Ο Εμμανουήλ Καραλής θριάμβευσε στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, πανηγυρίζοντας το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του και γράφοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ήδη εντυπωσιακή πορεία του.

Πέρα από το γόητρο και το τρόπαιο του νικητή, η πρώτη θέση στις Βρυξέλλες είχε και οικονομικό αντίκρισμα για τον Έλληνα πρωταθλητή. Συγκεκριμένα, ο «Μανόλο» εξασφάλισε 30.000 ευρώ, που αντιστοιχούν στο χρηματικό έπαθλο για τον νικητή του τελικού.

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