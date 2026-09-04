Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Γαλατασαράι ψάχνει το... μπαμ με Καμαβινγκά

Την αγορά για την απόκτηση ενός χαφ που θα ανεβάσει επίπεδο τον άξονά της εξετάζει η Γαλατάσαραϊ, η οποία θέλει να παρουσιαστεί ενισχυμένη στις απαιτητικές υποχρεώσεις που ακολουθούν, με το Champions League να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Στο πλαίσιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μάλιστα, η τουρκική ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της Γαλατάσαραϊ έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την περίπτωση του Εντουάρντο Καμαβινγκά. Οι Τούρκοι φέρονται να έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 35 εκατ. ευρώ για τον Γάλλο μέσο, όμως η «Βασίλισσα» εμφανίζεται να έχει διαφορετικές απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, η Ρεάλ φέρεται να αξιώνει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ προκειμένου να συναινέσει στην παραχώρηση του Καμαβινγκά, με τη διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές να παραμένει σημαντική.

Παρά την απόσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο οικονομικό σκέλος, οι επαφές συνεχίζονται και η Γαλατάσαραϊ προσπαθεί να βρει τη φόρμουλα που θα της επιτρέψει να ολοκληρώσει μία μεταγραφή υψηλού επιπέδου ενόψει της συνέχειας της σεζόν.