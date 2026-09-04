Αντίπαλοι ΑΕΚ: Απέδρασε από την έδρα της Μπασάκσεχιρ η Γαλατασαράι

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο στην έδρα της Μπασάκσεχιρ, σε ένα ματς με ανατροπές και δραματικό φινάλε.

Η Γαλατασαράι μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό με τον Βίκτορ Όσιμεν. Η Μπασάκσεχιρ αντέδρασε και στο 66’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Σομοντούροφ.

Η απάντηση της ομάδας του Οκάν Μπουρούκ ήταν άμεση, καθώς μόλις πέντε λεπτά αργότερα ο Λούκας Τορέιρα έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Γαλατά. Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν τα παράτησαν και στο 76’ ισοφάρισαν εκ νέου, με τον Ντάβινσον Σάντσες να στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιραστούν τον βαθμό, όμως η Γαλατασαράι είχε τον τελευταίο λόγο. Στο 90ό λεπτό, ο Γκάμπριελ Σάρα εκτέλεσε εξαιρετικά το φάουλ και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην ομάδα του μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όσιμεν, που είχε ανοίξει το σκορ, αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο με πρόβλημα τραυματισμού.