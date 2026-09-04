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Λάσο: «Από τους σπουδαιότερους παίκτες στην EuroLeague ο Μάικ Τζέιμς»

Με δηλώσεις του, ο προπονητής της Αναντολού Εφές, Πάμπλο Λάσο αποθέωσε τον Μάικ Τζέιμς, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει από την Ευρώπη.

Λάσο: «Από τους σπουδαιότερους παίκτες στην EuroLeague ο Μάικ Τζέιμς»
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Μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του καλοκαιριού στην EuroLeague «πυροδότησε» η Αναντολού Εφές, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης μετά τη φυγή του Λάρκιν να βρίσκει τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Μάικ Τζέιμς.

Μιλώντας σε μέσα της Τουρκίας, ο Πάμπλο Λάσο εκθείασε τον Αμερικάνο σούπερ-σταρ, λέγοντας πως πλέον η Εφές μετατρέπεται σε... ομάδα του Μάικ Τζέιμς.

Παράλληλα έκανε αναφορά και στην αποχώρηση του Σέιν Λάρκιν, τονίζοντας πως κάποια στιγμή θα ερχόταν η ώρα που θα έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:

«Μετά τον Λάρκιν, χρειαζόμασταν έναν παίκτη που θα ήταν το «επίκεντρο» της επίθεσης. Ο Μάικ Τζέιμς είναι ακριβώς αυτό το είδος παίκτη. Χάραξε τη δική του πορεία και έγινε ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην Ευρωλίγκα. Οπότε, φυσικά , η Έφες θα θεωρείται «η ομάδα του Μάικ Τζέιμς». Ως προπονητής, ξέρω ότι κάθε ομάδα θα προσπαθήσει να σταματήσει τον Μάικ. Φυσικά, δεν θα είναι εύκολο γιατί ως επί το πλείστον μόνο ο Μάικ Τζέιμς μπορεί να σταματήσει τον Μάικ Τζέιμς. Παρόλα αυτά, είμαστε χαρούμενοι γιατί θα υπάρχει σημαντική υποστήριξη γύρω από τον Μάικ. Οπότε δεν γυρίζουμε νόμισμα και περιμένουμε «να κάνει κάθε σουτ».

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