Στο στόχαστρο της Έβερτον ο Τζέιμι Βάρντι

Η Έβερτον αναζητά λύσεις για τη γραμμή κρούσης της και, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, έχει στη λίστα της τον Τζέιμι Βάρντι.

Τα «ζαχαρωτά» προσπάθησαν να ενισχυθούν επιθετικά πριν από το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου, όμως οι προσπάθειές τους για την απόκτηση του Φόλαριν Μπάλογκαν από τη Μονακό και του Τζόσουα Ζίρκσε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είχαν θετική κατάληξη.

Ως εκ τούτου, η Έβερτον είναι εξετάζει πλέον την αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών και ο πολύπειρος Βάρντι αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που φαίνεται να εξετάζονται σοβαρά.

Ο Άγγλος επιθετικός, ο οποίος αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του αγγλικού ποδοσφαίρου, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός Αγγλίας.

Συγκεκριμένα, φόρεσε τη φανέλα της Κρεμονέζε στη Serie A, καταγράφοντας 29 συμμετοχές, επτά γκολ και τρεις ασίστ.