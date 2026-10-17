Championship: Ο Βάρντι πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπέρνλι - Βίντεο

Ο 39χρονος πλέον Τζέιμι Βάρντι μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Ιταλία και την Κρεμονέζε επέστρεψε στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπέρνλι και δεν άργησε να βρει δίχτυα 

Championship: Ο Βάρντι πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπέρνλι - Βίντεο
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Ο Τζέιμι Βάρντι εδώ και μερικές εβδομάδες έχει επιστρέψει στην Αγγλία με διαφορετική όμως φανέλα από αυτή της Λέστερ και φοράει τα χρώματα της Μπέρνλι στην Championship.

Ο βετεράνος επιθετικός βρήκε δίχτυα το βράδυ της Παρασκευής (16/10) και «άνοιξε λογαριασμό» με τη νέα του ομάδα στην εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Γουλβς.

Ο 39χρονος άνοιξε προσωρινά το σκορ για τη Μπέρνλι στο 20ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την κάθετη πάσα του Μπρούν Λάρσεν και σούταρε με μια επαφή με το αριστερό, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπέρνλι.

Παράλληλα κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ, καθώς με το γκολ που σημείωσε χθες, ο Βάρντι έχει καταφέρει να βρει δίχτυα σε 20 διαδοχικές σεζόν της καριέρας του.

Η συνέχεια της βραδιάς ωστόσο δεν ήταν ανάλογη καθώς η Γουλβς «γύρισε» το ματς, αρχικά με γκολ του Φερ Λόπεθ στο 39', ενώ στο 72΄ ο Ταουάντα Τσιρέουα ολοκλήρωσε την ανατροπή.

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