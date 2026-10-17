Premier League: Η Λιντς «δένει» τον Φάρκε με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029

Η Λιντς επιβραβεύει τον Φάρκε με νέο συμβόλαιο 

Premier League: Η Λιντς «δένει» τον Φάρκε με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029
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Σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους φέρονται να έχουν καταλήξει η Λιντς και ο Ντάνιελ Φάρκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, με τον Γερμανό τεχνικό να παραμένει στο τιμόνι της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Η νέα συμφωνία προβλέπει την επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2029, εξέλιξη που δείχνει την πρόθεση της διοίκησης να διατηρήσει τον ίδιο προπονητή στον πάγκο και να συνεχίσει μαζί του το συγκεκριμένο πρότζεκτ για πολύ καιρό ακόμα.

Η υπάρχουσα συμφωνία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ο Φάρκε θα παραμείνει στη Λιντς για δύο επιπλέον χρόνια.

Όπως τονίζεται απ’ τον αγγλικό Τύπο αυτό που απομένει πλέον είναι να διευθετηθούν ορισμένες τυπικές εκκρεμότητες, προκειμένου να μπουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί επίσημα η ανανέωση της συνεργασίας.

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