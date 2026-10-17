Υπόκλιση Ιτούδη: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens και ο προπονητής της Ισραηλινής ομάδας, με μακρά θητεία στο «Τριφύλλι» απέτισε φόρο τιμής στον σπουδαίο Παύλο Γιαννακόπουλο.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Ιτούδης ανέβασε μια φωτογραφία από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στην οποία υπάρχει φωτογραφία του Πατριάρχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Έλληνα προπονητή να γράφει:

“Respect to The One and Only!

Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο”.