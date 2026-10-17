Άρης: Αμφίβολος ο Μορόν απέναντι στην Κηφισιά

Ο Ισπανός επιθετικός συγκρούστηκε με συμπαίκτη του στην προπόνηση και αποχώρησε τραυματίας 

Άρης: Αμφίβολος ο Μορόν απέναντι στην Κηφισιά
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Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (16/10) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά (18/10, 20:00 - «Απόστολος Νικολαΐδης»), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είδε μεν τον Γιάννη Γιαννιώτα να τίθεται στη διάθεσή του - αν και είναι αμφίβολο κατά πόσο θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή, έχοντας χάσει αρκετές προπονήσεις λόγω της θλάσης που τον ταλαιπώρησε - όμως είδε και τον Λορέν Μορόν να τραυματίζεται.

Ο 32χρονος Ισπανός επιθετικός αποχώρησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του. Υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάκωση στον αυχένα.

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του Μορόν στο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

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