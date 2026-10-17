NBA: Έχασαν οι Χιτ χωρίς τον Γιάννη πριν την πρεμιέρα

Oι Μαϊάμι Χιτ ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στην preseason με ήττα 136-115 από τους Ορλάντο Μάτζικ, σε μια αναμέτρηση στην οποία ο Έρικ Σποέλστρα επέλεξε να αφήσει εκτός τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.

Ο Greek Freak παρακολούθησε το παιχνίδι από τον πάγκο, όπως και ο συμπαίκτης του, ενώ εκτός έμεινε και ο Πέλε Λάρσον. Οι Μάτζικ εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των βασικών παικτών του Μαϊάμι και έκλεισαν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν με νίκη.

Για τους νικητές, ο Πάολο Μπανκέρο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους, επτά ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντέσμοντ Μπέιν, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους, ευστοχώντας σε επτά από τα 13 τρίποντα που επιχείρησε. Οι δύο παίκτες αποτέλεσαν τις βασικές επιθετικές αιχμές των Μάτζικ, που κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της αναμέτρησης και να φτάσουν στην επικράτηση.

Από την πλευρά του Μαϊάμι, ξεχώρισε ο Ράιαν Κόνγουελ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε 21 πόντους, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του.

Ο Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσε 13 πόντους, αγωνιζόμενος για 15 λεπτά, σε ένα παιχνίδι που έδωσε την ευκαιρία στον Σποέλστρα να αξιολογήσει τις εναλλακτικές λύσεις του ρόστερ πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Πρεμιέρα με τους Τίμπεργουλβς

Οι Χιτ στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην κανονική περίοδο του NBA, την οποία θα ξεκινήσουν τα ξημερώματα της 22ας Οκτωβρίου, στις 02:00 ώρα Ελλάδας, υποδεχόμενοι τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.