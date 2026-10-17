Elite League και Α1 Γυναικών: Πού θα δείτε όλες τις αναμετρήσεις - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Στην τρίτη αγωνιστική τους μπαίνουν τα Εθνικά Πρωταθλήματα μπάσκετ, με την Elite League να ανοίγει το πρόγραμμα και τις National League 1, National League 2, Allwyn Women’s Basketball League 1, Women’s Basketball League 2 και Women’s National League να ακολουθούν.

Elite League: Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Η 3η αγωνιστική της Elite League άρχισε την Παρασκευή με την αναμέτρηση Evertech Παπάγου – Πρωτέας Βούλας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00.

Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με το παιχνίδι Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός, που θα ξεκινήσει στις 20:00.

Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ2, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής θα είναι διαθέσιμα μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Allwyn Women’s Basketball League 1: Οι αγώνες του Σαββάτου

Στην Allwyn Women’s Basketball League 1, η 3η αγωνιστική αρχίζει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με δύο αναμετρήσεις στο πρόγραμμα:

Ολυμπιακός – Κρόνος BC Plasis

Αθηναϊκός Qualco – Πανσερραϊκός FIBRAN

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις:

Παρασκευή 16/10/26

Elite League

Evertech Παπάγου – Πρωτέας Βούλας, ΕΡΤ 2

Σάββατο 17/10/26

Elite League

Κρόνος BC Plasis-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

Μέγαρα ONEX-Μαχητές Πειραματικό, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

ΓΣ Σοφάδων ΒΙΚΟΣ COLA-Ψυχικό, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

Λαύριο Αφοι Λιοσάτου-Γλαύκος Έσπερος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

ΑΣΑ Αναγέννηση-Interplast ΓΑΣ Κομοτηνής, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

Πανιώνιος Cosmorama Travel-Κόροιβος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

Δευτέρα 19/10/26

Kerakoll ΑΓΕΧ-Πανερυθραϊκός, ΕΡΤ 2

National League 1

Πανελευσινιακός-Παλαιό Φάληρο, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Ιωνικός Νίκαιας -Παγκράτι, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Ηλυσιακός-Δάφνη Δαφνίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

ΚΟ Χολαργού-Δάφνη, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Δούκας-Α.Μ. Ελευσίνας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

ΝΟ Σαρωνίδας-Μίλων, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Πανελλήνιος-Νήαρ Ηστ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Παναχαϊκή-Εθνικός Διστόμου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Σύλλας Αιδηψού-Γαργαλιάνοι, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Ερμής Αργυρούπολης-Έσπερος ΓΣ Λαμίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

ΕΦΑΟΖ-Αιγάλεω, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αστέρας Αλιβερίου-Αχαγιά 82, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Γαλάτιστα-ΧΑΝΘ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αρετσού Καλαμαριάς-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Πανσερραϊκός-Ελευθερούπολη, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Ιωνικός Ιωνίας-Αναγέννηση Καρδίτσας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

ΚΑΟ Δράμας-Ιόνιος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Γέφυρα-Πιερικός Αρχέλαος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Κυριακή 18/10/26

Απόλλων Πατρών Sendo-ΕΑ Προμηθέας 2014, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Πανόραμα-Λεύκιππος Ξάνθης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Allwyn Women’s Basketball League 1

Σάββατο 17/10/26

Ολυμπιακός-Κρόνος BC Plasis, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

Αθηναϊκός Qualco-Πανσερραϊκός FIBRAN, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

Κυριακή 18/10/26

Πρωτέας Βούλας-Αμύντας, Ionian TV * Μπορείτε επίσης να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Πάνθηρες Καβάλας-ΠΑΣ Γιάννινα, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

Άρης-Παναθηναϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ

Παναθλητικός-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ΕΔΩ