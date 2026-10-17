Μάντσεστερ Σίτι: «Τα αδιάψευστα αποδεικτικά στοιχεία» που θα πιστοποιήσουν την αθωότητα της

Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζει πυρετωδώς την υπερασπιστική της γραμμή για να αποδείξει την αθωότητα της αναφορικά με το οικονομικό σκάνδαλο που κρίθηκε ένοχη για 114 παραβάσεις οικονομικές φύσεως από μια ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph που προέρχονται από πηγές που βρίσκονται πολύ κοντά στους «Πολίτες», η Μάντσεστερ Σίτι ισχυρίζεται πως έχει στην κατοχή της «αδιάψευστα αποδεικτικά στοιχεία» τα οποία θα ανατρέψουν την καταδικαστική απόφαση σε δεύτερο βαθμό. Οι πηγές κάνουν λόγο για πλούσιο αρχείο από email, επιστολές και τραπεζικές καταθέσεις που θα καταστήσουν τη Σίτι αθώα.

Η νομική ομάδα του συλλόγου θα ζητήσει επίσης την επανεξέταση εγγράφων της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι, αποδείξεων και καταθέσεων 24 μαρτύρων – τα οποία, κατά την άποψη του συλλόγου, απορρίφθηκαν εσφαλμένα κατά την αρχική ακροαματική διαδικασία. Όλα τα παραπάνω θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη πλήρους ή μερικής αθώωσης ή επανεκδίκασης, σύμφωνα με άτομα που είναι κοντά στην υπόθεση.

Η νομική ομάδα της Σίτι θα επιχειρήσει να αποδείξει «θεμελιώδη σφάλματα» στις αξιολογήσεις που εφάρμοσε η ανεξάρτητη επιτροπή της Πρέμιερ Λιγκ, σύμφωνα με την οποία τα εμπορικά έσοδα είχαν τεχνητά διογκωθεί κατά 920 εκατομμύρια λίρες. Πηγές με γνώση της υπόθεσης της Σίτι δήλωσαν στο Telegraph Sport ότι ο σύλλογος είναι αισιόδοξος για την έφεσή του, βασιζόμενος στα εξής:

Σύγχρονες τραπεζικές καταστάσεις, κυβερνητικά αρχεία και αποδείξεις που, κατά την άποψή τους, επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι αποτελεί την πηγή χρηματοδότησης των συναλλαγών

Πρόσφατα αποδεικτικά στοιχεία από την κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι που επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των αρχικών αρχείων

Θεμελιώδη λάθη της ανεξάρτητης επιτροπής στα πορίσματα της

Ουσιαστικά, η τακτική αυτή θα προσπαθήσει να φέρει την επιτροπή που διαχειρίζεται την έφεση που έχει καταθέσει η Σίτι αντιμέτωπη με τους ισχυρισμούς ενός ολόκληρου κράτους και της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι.

Τι θα ακολουθήσει

Η αναίρεση των πορισμάτων σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων θα μπορούσε να έχει συνέπειες για ένα σημαντικό μέρος της υπόθεσης, καθώς η ακρίβεια των λογαριασμών του συλλόγου επηρεάζει άμεσα τη συμμόρφωσή του με τους οικονομικούς κανονισμούς της Πρέμιερ Λιγκ. Η έκταση των τυχόν επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από το ποια πορίσματα θα ανατρέψει η επιτροπή προσφυγών και πώς θα επηρεαστούν οι υπόλοιπες κατηγορίες.

Η επιτροπή προσφυγών μπορεί να εξετάσει την απόφαση της επιτροπής, τα υποβληθέντα έγγραφα και τα πρακτικά των καταθέσεων των μαρτύρων. Οι μάρτυρες γενικά δεν εξετάζονται εκ νέου, γεγονός που διαφοροποιεί τη διαδικασία από μια πλήρη επανεξέταση της υπόθεσης. Τα πιθανά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επικύρωση των πορισμάτων, την αναίρεση ορισμένων ή όλων αυτών, ή την αναπομπή των θεμάτων για περαιτέρω εξέταση.

Η «Σίτι» υποστηρίζει επίσης ότι η προηγούμενη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθλητισμού (CAS) το 2020 υποστηρίζει τη θέση της, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι γλίτωσε την υπόθεση της UEFA αποκλειστικά λόγω μιας τεχνικής λεπτομέρειας, δηλαδή ότι η υπόθεση είχε παραγραφεί, και ότι το CAS κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σύμφωνα με τα οποία η Etihad δεν έλαβε κεφάλαια από τον Σεΐχη Μανσούρ.

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη θέση του συλλόγου, υπάρχει δυσαρέσκεια πίσω από τα παρασκήνια όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο παρουσίασης της απόφασης της Πρέμιερ Λιγκ.