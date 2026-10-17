GBL: Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Κολοσσό

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basket League (16:00, ΣΠΟΡ ΦΜ TV 2 / ΣΚΑΪ,) και ο Αντρέα Τρινκιέρι επέλεξε τους 6 ξένους που θα έχει στη διάθεσή του.

Εκτός της 6αδας έμειναν οι Μπριν Ταϊρί και ο Κάιλ Αλεξάντερ, ενώ και ο Νικ Καλάθης δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στη Ρόδο.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων: Γκρέι, Όσμαν, Χάτζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας, Μουρ.