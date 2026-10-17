Premier League: Με Χάτο στη θέση του Τσαβαρία η Τσέλσι - Με δύο αλλαγές η εντεκάδα του Μόγιες

Δείτε τις εντεκάδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές 

Premier League: Με Χάτο στη θέση του Τσαβαρία η Τσέλσι - Με δύο αλλαγές η εντεκάδα του Μόγιες
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Η Έβερτον υποδέχεται το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10, 14:30) την Τσέλσι στο Χιλ Ντίκινσον για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πρόερχεται από μια συντριπτική νίκη με 5-1 απέναντι στη Μπόρνμουθ, ενώ η Έβερτον έμεινε στο «Χ» 2-2 με την Χαλ του Τζολάκη.

Η Τσέλσι θα χάσει για περίπου τρεις μήνες τον αρχηγό της, Ρις Τζέιμς που έκανε χειρουργείο στο γόνατο, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Πεπ Τσαβαρία, με τον Τζορέλ Χάτο να παίρνει τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Ντέιβιντ Μόγιες έκανε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο Μάικλ Κιν και ο Μπρέναν Τζόνσον δίνουν τη θέση τους στον Μέρλιν Ρολ και στον Βιτάλι Μικολένκο. Ο Κιν δεν έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα.

Δείτε τις εντεκάδες:

Τσέλσι: Μαρτίνεζ, Ατσέαμπονγκ, Λακρουά, Κόλγουιλ, Νέτο, Χέντερσον, Καϊσέδο, Χάτο, Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο, Ρότζερς

Έβερτον: Πίκφορντ, Μέιτλαντ-Νάιλς, Τάρκοφσκι, Μπράνθουεϊτ, Μικολένκο, Γκάρνερ, Άρμστρονγκ, Ντούσμπερι-Χολ, Ρολ, Γκρέαλισ, Μπάρι.

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