Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Νίστρουπ για τον αγώνα με τον Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο (18/10, 17:30) στο ΟΑΚΑ τον Αστέρα ΑΚΤΟR στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Superleague.

O Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων» από τον Ολυμπιακό, νικώντας την Πέμπτη τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Με νίκη απέναντι στον Αστέρα θα παραμείνει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με πρωινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” ολοκληρώθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Αστέρα.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και στατικές φάσεις

Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Αναλυτικά, την 24άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Ο Ετιέν Καμαρά θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής.