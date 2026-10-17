Premier League: Χωρίς Τζόλη η Άρσεναλ απέναντι στην Νότιγχμαμ Φόρεστ - Πότε επιστρέφει

Χωρίς να έχει στη διάθεση του τον Χρήστο Τζόλη θα πρέπει να πορευτεί η Άρσεναλ στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10, 18:30) για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Ο Έλληνας εξτρεμ παραμένει εκτός δράσης εξαιτίας ενός μυϊκού τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα και σύμφωνα με τον Μικέλ Αρτέτα θα απουσιάσει για «μερικές εβδομάδες».

«Τα πάει πολύ καλά. Χθες έκανε άλλη μια μαγνητική τομογραφία για να δούμε πώς εξελίσσεται ο τραυματισμός του. Η πορεία του είναι πολύ καλή. Είναι ένας ακόμη παίκτης που ελπίζουμε να έχουμε ξανά στη διάθεσή μας σε λίγες εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα στη συνέντευξη τύπου πριν το ματς με τη Φόρεστ.

Ο Τζόλης έχει χάσει το παιχνίδι με τη Λιντς και τη νίκη της Άρσεναλ με 3-0 επί της Λιλ μεσοβδόμαδα για το Champions League και ενδέχεται να απουσιάσει και από την αναμέτρηση της Τετάρτης (21/10) απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου για την 3η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.