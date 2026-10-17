Premier League: Χωρίς Τζόλη η Άρσεναλ απέναντι στην Νότιγχμαμ Φόρεστ - Πότε επιστρέφει

Ποια παιχνίδια της Άρσεναλ θα χάσει ο Χρήστος Τζόλης 

Premier League: Χωρίς Τζόλη η Άρσεναλ απέναντι στην Νότιγχμαμ Φόρεστ - Πότε επιστρέφει
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς να έχει στη διάθεση του τον Χρήστο Τζόλη θα πρέπει να πορευτεί η Άρσεναλ στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10, 18:30) για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Ο Έλληνας εξτρεμ παραμένει εκτός δράσης εξαιτίας ενός μυϊκού τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα και σύμφωνα με τον Μικέλ Αρτέτα θα απουσιάσει για «μερικές εβδομάδες».

«Τα πάει πολύ καλά. Χθες έκανε άλλη μια μαγνητική τομογραφία για να δούμε πώς εξελίσσεται ο τραυματισμός του. Η πορεία του είναι πολύ καλή. Είναι ένας ακόμη παίκτης που ελπίζουμε να έχουμε ξανά στη διάθεσή μας σε λίγες εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα στη συνέντευξη τύπου πριν το ματς με τη Φόρεστ.

Ο Τζόλης έχει χάσει το παιχνίδι με τη Λιντς και τη νίκη της Άρσεναλ με 3-0 επί της Λιλ μεσοβδόμαδα για το Champions League και ενδέχεται να απουσιάσει και από την αναμέτρηση της Τετάρτης (21/10) απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου για την 3η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Με Χάτο στη θέση του Τσαβαρία η Τσέλσι - Με δύο αλλαγές η εντεκάδα του Μόγιες

13:59 OPINION

Δεν γινόταν να μην πέσει, θα σηκωθεί πιο δυνατός!

13:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τα διλήμματα του Νίστρουπ και το «κλειστό» rotation ενόψει Αστέρα

13:37 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Νίστρουπ για τον αγώνα με τον Αστέρα

13:15 EUROLEAGUE

Encestando: «Ο ΠΑΟΚ οδεύει προς μόνιμο franchise στη EuroLeague έναντι 130 εκατ. ευρώ»

13:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Χωρίς Τζόλη η Άρσεναλ απέναντι στην Νότιγχμαμ Φόρεστ - Πότε επιστρέφει

12:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τα αδιάψευστα αποδεικτικά στοιχεία» που θα παρουσιάσει η Μάντσεστερ Σίτι για να υποστηρίξει την αθωότητά της

12:21 EUROLEAGUE

Υπόκλιση Ιτούδη: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»

12:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League και Α1 Γυναικών: Πού θα δείτε όλες τις αναμετρήσεις - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

11:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Λιντς «δένει» τον Φάρκε με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029

11:19 NBA

NBA: Ασύλληπτη ασίστ του Γιόκιτς πίσω από την πλάτη - Βίντεο

11:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φοβερός Κυζιρίδης σέρβιρε ακόμα μια ασίστ στη νίκη της Τσόρουμ και έφτασε τις 8 συμμετοχές σε γκολ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας