Δεν γινόταν να μην πέσει, θα σηκωθεί πιο δυνατός!

Κάθε σερί κάποια στιγμή τελειώνει. Το αήττητο του Παναθηναϊκού στη φετινή EuroLeague σταμάτησε απέναντι στη Χάποελ, σε ένα παιχνίδι που άφησε πίσω του χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά και μια ξεκάθαρη υπενθύμιση: ακόμη και οι ομάδες με τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες έχουν αδυναμίες που μπορούν να πληρώσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Για πρώτη φορά φέτος, η αμυντική λειτουργία των «πράσινων» παρουσίασε προβλήματα. Οι αποστάσεις δεν ήταν οι σωστές, οι αντιδράσεις έλειπαν, οι αντίπαλοι βρήκαν χώρους και δεύτερες ευκαιρίες, ενώ η συνολική εικόνα απείχε από εκείνη που είχε κάνει τον Παναθηναϊκό να μοιάζει τόσο επιβλητικός στο ξεκίνημα της σεζόν.

Δεν είναι παράλογο να υπάρχει πτώση στην ενέργεια. Τα συνεχόμενα παιχνίδια υψηλής έντασης έχουν κόστος, ειδικά όταν οι επιλογές περιορίζονται από σημαντικές απουσίες. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρίσκεται διαρκώς στο ίδιο επίπεδο φρεσκάδας. Αυτό που οφείλει, όμως, είναι να βρίσκει τρόπους να καλύπτει αυτές τις στιγμές, χωρίς να χάνει την αμυντική του ταυτότητα.

Και το έκανε, έστω προσωρινά, στην τέταρτη περίοδο. Με την πεντάδα (Γκραντ, Μπάντιο, Καλαϊτζάκης, Χουάντσο, Λεσόρ) που έφερε περισσότερη ένταση και πίεση στην μπάλα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γύρισε ένα παιχνίδι που έμοιαζε να ξεφεύγει από τα χέρια του. Από το 61-71 βρέθηκε στο 72-71, αποδεικνύοντας ότι είχε ακόμη τα αποθέματα για να διεκδικήσει τη νίκη.

Εκεί, όμως, χρειαζόταν το επόμενο βήμα: ηρεμία και σωστές αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν διαχειρίστηκε όπως έπρεπε το μομέντουμ που είχε δημιουργήσει. Έκανε λάθη στην επίθεση, έχασε τη συγκέντρωσή του στην άμυνα και επέτρεψε στη Χάποελ να ανακτήσει τον έλεγχο. Σε τέτοια παιχνίδια, μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και αυτή τη φορά οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ των Ισραηλινών.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη ήττα. Είναι όσα θα ακολουθήσουν.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτό το αποτέλεσμα, να διορθώσει όσα δεν λειτούργησαν και να επιστρέψει στις αρχές που τον έφεραν σε αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα. Οι επιστροφές του Κέντρικ Ναν και του Κώστα Σλούκα θα δώσουν περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερη δημιουργία και επιπλέον ποιότητα στις κρίσιμες κατοχές. Οι απουσίες τους κόστισαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούν να αποτελέσουν άλλοθι για τα αμυντικά λάθη.

Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει όλα τα ματς σε μια τόσο απαιτητική σεζόν. Οι ομάδες που φτάνουν μέχρι το τέλος, όμως, είναι εκείνες που ξέρουν να διαχειρίζονται τις δύσκολες βραδιές τους.

Η πρώτη ήττα δεν αλλάζει όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Η αντίδρασή του θα δείξει πόσο δυνατός είναι πραγματικά.