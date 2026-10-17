Παναθηναϊκός: Τα διλήμματα του Νίστρουπ και το «κλειστό» rotation ενόψει Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα του στο ντέρμπι «αιωνίων» απέναντι στο Ολυμπιακό, αφού μεσοβδόμαδα νίκησε τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Εκτός από τη νίκη, που θα μπορούσε να είναι σαφώς πιο ευρεία, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών του το βράδυ της Πέμπτης (15/10).

Όμως, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού είναι τόσο συμπιεσμένο που δε μπορεί να σταθεί για πολύ στη νίκη της Πέμπτης, με τον Δανο τεχνικό να στρέφει αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, το βλέμμα του στον αγώνα της Κυριακής (18/10 17:30) με τον Αστέρα AKTOR στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά και τη «γκέλα» του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα (1-3) ο Παναθηναϊκός παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή και με τρίποντο απέναντι στον Αστέρα θα εξακολουθεί να μην έχει συγκάτοικο στο ρετιρέ της βαθμολογίας, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των διωκτών του.

Ο Νίστρουπ έχει αποδείξει στην μέχρι τώρα παρουσία του στον πάγκο του τριφυλλιού πως δεν του αρέσει το εκτεταμένο rotation καθώς χάνεται η συνοχή και η ομοιογένεια της ομάδας και δεν είναι εύκολο να βρουν οι ποδοσφαιριστές ρυθμό.

Το γεγονός πως δεν θα αλλάξει πολλά στην εντεκάδα του ενόψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης της Super League το προεξόφλησε εν μέρει με τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη απέναντι στη Μπόρατς.

«Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε ροτέισιον, αλλά δεν πρόκειται να αλλάζουμε δέκα παίκτες από το ένα ματς στο άλλο, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δεν είναι θέμα ποιότητας, έχουμε πολλούς καλούς παίκτες, αλλά δεν είμαστε εκεί ως ομάδα. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε πολύ για να μπορούμε να παίζουμε στα επίπεδα που πρέπει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Τα διλήμματα του για την εντεκάδα

Παρά το κλειστό rotation ο Νίστρουπ θα προχωρήσει αναγκαστικά σε μια αλλαγή στην 11αδα του σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης απέναντι στη Μπόρατς, καθώς ο Ετιέν Καμαρά έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες και έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στον αγώνα απέναντι στον Αστέρα.

Τη θέση του Καμαρά στη βασική 11αδα διεκδικούν δύο ποδοσφαιριστές. Ο Ίμραν Λούζα, που αποτελεί και την επικρατέστερη λύση και ο Σωτήρης Κοντούρης. Σχεδόν δεδομένα στην εντεκάδα θα βρίσκεται ο Κίνγκς Κάνγκουα.

Η άμυνα θα μείνει κατά τα 3/4 απαράλλαχτη αφού Καλάμπρια, Ντε Φράι και Φαν Ντρόγκελεν θα ξεκινήσουν ως βασικοί, ωστόσο για το αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχει η σκέψη του Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Αντίνο, Ουναΐ και Λιβάι Γκαρσία είναι οι επικρατέστεροι μεσοεπιθετικοί, ενώ για την κορυφή της επίθεσης μια θέση διεκδικούν ο Ανδρέας Τετέι που ξεκουράστηκε απέναντι στη Μπόρατς, αλλά και ο Ντέσερς που με το γκολ του και τη συνολικά γεμάτη παρουσία του θα μπορούσε να επιβραβευτεί με ακόμα μια εμφάνιση στην αρχική 11αδα.