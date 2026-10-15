Νίστρουπ: «Θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει με τέσσερα γκολ διαφορά, ο Αντίνο είναι πολύ αξιόπιστος»

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League, επικρατώντας με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ωστόσο, ο Τζέικομπ Νίστρουπ θεωρεί πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει ένα πιο ευρύ αποτέλεσμα, με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Παράλληλα, ο Νίστρουπ αναφέρθηκε και στον Αντίνο, δίνοντας έμφαση στην αυτοθυσία που έδειξε σε μια κρίσιμη φάση της αναμέτρησης. Όπως σημείωσε, παρά το νεαρό της ηλικίας του, καθώς είναι μόλις 20 ετών, παρουσιάζει μεγάλη αξιοπιστία στα αμυντικά του καθήκοντα.

Όσα ανέφερε ο Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη πίεση ψηλά που είχε ο Παναθηναϊκός, τα δύο πέναλτι που κέρδισε και ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν κατάφερε να «σπάσει» τη πίεση όπως έκανε σήμερα:

«Πιστεύω, με κάθε σεβασμό, ότι ο Ολυμπιακός ήταν προφανώς καλύτερος. Ο κόσμος μας μας βοήθησε να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Η δουλειά μας όταν δεν παίζουμε καλά σε ένα παιχνίδι είναι να επιστρέφουμε στο επόμενο βελτιωμένοι κι αυτό έγινε. Κερδίσαμε δύο καθαρά πέναλτι από ωραίες συνεργασίες. Θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει με τέσσερα γκολ διαφορά κι αυτό είναι το μόνο στενάχωρο από σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και να δουλέψουμε στις τελικές μας».

Για τη συμπεριφορά της ομάδας μετά τη μείωση του σκορ και τις δικές του φωνές:

«Φώναξα, γιατί υπήρχαν 30 χιλιάδες οπαδοί οπότε έπρεπε να μιλήσω πιο δυνατά για να δώσω το μήνυμά μου (σ.σ. γέλια) δεν ήμουν θυμωμένος. Δεχθήκαμε γκολ από το πουθενά. Έπρεπε να συνεχίσουμε να κάνουμε επίθεση. Αν είχαμε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα θα είχαμε σκοράρει ξανά. Από πλευράς απόδοσης ήμουν ικανοποιημένος. Θα ήθελα να είχαμε πετύχει μία μεγαλύτερη νίκη, αλλά δεν το καταφέραμε».

Για τη φάση του Αντίνο με την... αυτοθυσία κι αν θέλει να βλέπει αυτό από τους παίκτες του:

«Ελπίζω ναι. Θέλω να το δείχνουμε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Σε όλες τις συνθήκες. Αν πάρουμε τον Αντίνο σαν παράδειγμα, δεν είναι τέλεια όλα τα ματς του, πρέπει να βελτιωθεί, αλλά παίζει συνέχεια γιατί είναι κομβικός για μας μέχρι και στο αμυντικό κομμάτι, επειδή είναι πολύ αξιόπιστος. Δεν θα είναι ποτέ αδύναμος, γιατί η αμυντική του συνεισφορά είναι πάντα μεγάλη. Είναι τρομερά αξιόπιστος και γι' αυτό παίζει στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων».

Για τη διαχείριση των δύο αγώνων την εβδομάδα:

«Όπως έκανα τα περασμένα τέσσερα χρόνια. Κι εγώ και το σταφ είμαστε πολύ έμπειροι σ' αυτό. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε rotation, αλλά δεν πρόκειται να αλλάζουμε δέκα παίκτες από το ένα ματς στο άλλο, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δεν είναι θέμα ποιότητας, έχουμε πολλούς καλούς παίκτες, αλλά δεν είμαστε εκεί ως ομάδα. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε πολύ για να μπορούμε να παίζουμε στα επίπεδα που πρέπει».