· Βαλένθια · Ντουμπάι · ΠΑΟΚ · Παρί

Encestando: «Ο ΠΑΟΚ οδεύει προς μόνιμο franchise στη EuroLeague έναντι 130 εκατ. ευρώ»

Σύμφωνα με το ισπανικό "Encestando", ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες που αναμένεται να λάβουν άδεια franchise στην EuroLeague, καταβάλλοντας ένα ποσό κοντά στα 130 εκατομμύρια ευρώ.

Encestando: «Ο ΠΑΟΚ οδεύει προς μόνιμο franchise στη EuroLeague έναντι 130 εκατ. ευρώ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ φέρνει στο φως το ισπανικό «Encestando», το οποίο μεταξύ άλλων εμπλέκει άμεσα τον ΠΑΟΚ στα πλάνα επέκτασης της EuroLeague.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Χαβιέρ Μαέστρο, οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται ανάμεσα στις τέσσερις πρώτες ομάδες που αναμένεται να λάβουν έγκριση στις αρχές Νοεμβρίου για να αποκτήσουν μόνιμο θέση στην διοργάνωση μέσω franchise, μαζί με τη Βαλένθια, την Παρί και την Ντουμπάι.

Το ισπανικό μέσο εστιάζει στη διοικητική και οικονομική ισχύ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, κάνοντας αναφορά στις σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις, την παρουσία του ισχυρού ιδιοκτήτη της, Tέλη Μυστακίδη αλλά και τη φιλοδοξία για παρουσία στο ανώτατο επίπεδο, ενώ τη συγκαταλέγει και στα φαβορί του EuroCup.

Το συνολικό ποσό εισόδου για τις τέσσερις ομάδες εκτιμάται στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Για τον ΠΑΟΚ το αντίτιμο υπολογίζεται στα 130 εκατομμύρια ευρώ, για την Ντουμπάι στα 70 εκατομμύρια, ενώ η Βαλένθια και η Παρί καλούνται να καταβάλουν από 50 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του 10ετούς πλάνου της EuroLeague, που στοχεύει στην εισροή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από συνολικά 15 μετόχους. Την ίδια ώρα, παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Παρτίζαν, η Βίρτους, ο Ερυθρός Αστέρας και η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίνεται πως θα περιμένουν επόμενους κύκλους εγκρίσεων, ενώ στη λίστα των ενδιαφερόμενων ομάδων βρίσκεται και ο Άρης.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
14:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Με Χάτο στη θέση του Τσαβαρία η Τσέλσι - Με δύο αλλαγές η εντεκάδα του Μόγιες

13:59 OPINION

Δεν γινόταν να μην πέσει, θα σηκωθεί πιο δυνατός!

13:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τα διλήμματα του Νίστρουπ και το «κλειστό» rotation ενόψει Αστέρα

13:37 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Νίστρουπ για τον αγώνα με τον Αστέρα

13:15 EUROLEAGUE

Encestando: «Ο ΠΑΟΚ οδεύει προς μόνιμο franchise στη EuroLeague έναντι 130 εκατ. ευρώ»

13:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Χωρίς Τζόλη η Άρσεναλ απέναντι στην Νότιγχμαμ Φόρεστ - Πότε επιστρέφει

12:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τα αδιάψευστα αποδεικτικά στοιχεία» που θα παρουσιάσει η Μάντσεστερ Σίτι για να υποστηρίξει την αθωότητά της

12:21 EUROLEAGUE

Υπόκλιση Ιτούδη: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»

12:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League και Α1 Γυναικών: Πού θα δείτε όλες τις αναμετρήσεις - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

11:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Λιντς «δένει» τον Φάρκε με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029

11:19 NBA

NBA: Ασύλληπτη ασίστ του Γιόκιτς πίσω από την πλάτη - Βίντεο

11:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φοβερός Κυζιρίδης σέρβιρε ακόμα μια ασίστ στη νίκη της Τσόρουμ και έφτασε τις 8 συμμετοχές σε γκολ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας