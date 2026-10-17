Encestando: «Ο ΠΑΟΚ οδεύει προς μόνιμο franchise στη EuroLeague έναντι 130 εκατ. ευρώ»

Σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ φέρνει στο φως το ισπανικό «Encestando», το οποίο μεταξύ άλλων εμπλέκει άμεσα τον ΠΑΟΚ στα πλάνα επέκτασης της EuroLeague.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Χαβιέρ Μαέστρο, οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται ανάμεσα στις τέσσερις πρώτες ομάδες που αναμένεται να λάβουν έγκριση στις αρχές Νοεμβρίου για να αποκτήσουν μόνιμο θέση στην διοργάνωση μέσω franchise, μαζί με τη Βαλένθια, την Παρί και την Ντουμπάι.

Το ισπανικό μέσο εστιάζει στη διοικητική και οικονομική ισχύ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, κάνοντας αναφορά στις σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις, την παρουσία του ισχυρού ιδιοκτήτη της, Tέλη Μυστακίδη αλλά και τη φιλοδοξία για παρουσία στο ανώτατο επίπεδο, ενώ τη συγκαταλέγει και στα φαβορί του EuroCup.

Το συνολικό ποσό εισόδου για τις τέσσερις ομάδες εκτιμάται στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Για τον ΠΑΟΚ το αντίτιμο υπολογίζεται στα 130 εκατομμύρια ευρώ, για την Ντουμπάι στα 70 εκατομμύρια, ενώ η Βαλένθια και η Παρί καλούνται να καταβάλουν από 50 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του 10ετούς πλάνου της EuroLeague, που στοχεύει στην εισροή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από συνολικά 15 μετόχους. Την ίδια ώρα, παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Παρτίζαν, η Βίρτους, ο Ερυθρός Αστέρας και η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίνεται πως θα περιμένουν επόμενους κύκλους εγκρίσεων, ενώ στη λίστα των ενδιαφερόμενων ομάδων βρίσκεται και ο Άρης.