Εκτός ο Φουρνιέ για το παιχνίδι με τους Vikos Φalcons - Ο λόγος

Ο Ολυμπιακός μετά τη νικηφόρα «διαβολοβδομάδα» του στην Ισπανία επικεντρώνεται και πάλι στο εγχώριο πρωτάθλημα, όπου αντιμετωπίζει τους νεοφώτιστους Vikos Φalcons στα Γιάννενα για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL (18/10, 13:00).

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» αναχώρησε με πτήση τσάρτερ από τη Βαρκελώνη για την Ήπειρο, με τον Εβάν Φουρνιέ να μην επιβιβάζεται στο αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Γάλλος άσος επέστρεψε το Σάββατο (17/10) στην Αθήνα, ώστε να αποφορτιστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.