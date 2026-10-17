· Ολυμπιακός

Εκτός ο Φουρνιέ για το παιχνίδι με τους Vikos Φalcons - Ο λόγος

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στα Γιάννενα κόντρα στους Vikos Φalcons, καθώς με απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Γάλλος θα λάβει τις απαραίτητες ανάσες ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Γιάννης Χονδρός

Εκτός ο Φουρνιέ για το παιχνίδι με τους Vikos Φalcons - Ο λόγος
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Ο Ολυμπιακός μετά τη νικηφόρα «διαβολοβδομάδα» του στην Ισπανία επικεντρώνεται και πάλι στο εγχώριο πρωτάθλημα, όπου αντιμετωπίζει τους νεοφώτιστους Vikos Φalcons στα Γιάννενα για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL (18/10, 13:00).

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» αναχώρησε με πτήση τσάρτερ από τη Βαρκελώνη για την Ήπειρο, με τον Εβάν Φουρνιέ να μην επιβιβάζεται στο αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Γάλλος άσος επέστρεψε το Σάββατο (17/10) στην Αθήνα, ώστε να αποφορτιστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

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