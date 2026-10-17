Ο τίτλος του κειμένου ήταν “Μπορεί να πέσω αλλά θα σηκωθώ”, ο Ηλίας Λαλιώτης όμως μας… πρόλαβε, έβαλε έναν παραπλήσιο (καμία φαντασία στο site και στους συντάκτες του) και αναγκαστικά προχωρήσαμε σε αλλαγή τίτλου.

Δεν το πήγαμε πολύ μακριά. Μείναμε απόλυτοι στον… απόλυτο Γιώργο Μαζωνάκη και αφού δανειστήκαμε έναν στίχο από την κομματάρα “Μην πας πουθενά”, τιτλοφορήσαμε το πόνημα με έναν άλλο στίχο “Ψυχή στον αέρα και πόδια στη γη”.

Που ταιριάζει εξίσου στην κατάσταση του Παναθηναϊκού. Και εξηγούμαστε…

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς “έτρεξε” ένα εξαιρετικό σερί 5 νικών στο ξεκίνημα του φετινού “μαραθωνίου” σκορπώντας απόλυτο ενθουσιασμό στις τάξεις του κόσμου της. Όμως ήταν δεδομένο, με μαθηματική ακρίβεια, πως ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή θα έχανε. Και όποια και να ήταν αυτή τη στιγμή τα συναισθήματα θα ήταν ίδια.

Η εικόνα της χθεσινής αναμέτρησης είναι ξεκάθαρη. Κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, εμφανίστηκε σαν τον Παναθηναϊκό των πέντε προηγούμενων αγωνιστικών. Φοβερή ενέργεια στο παιχνίδι της, φοβερή διάθεση στην άμυνα της και στις αμφισβητούμενες κατοχές της μπάλας και πάνω απ’ όλα ήθελε την νίκη πολύ περισσότερο από τους “πράσινους”, έχοντας στοχεύσει και “χτυπήσει” με τον καλύτερο τρόπο τον Παναθηναϊκό.

Από την άλλη οι “πράσινοι” δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν. Κάποια στιγμή το έλλειμα ενέργειας θα παρουσιαζόταν, η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης θα έκανε την εμφάνιση της και ο Παναθηναϊκός θα έκανε ένα κακό βράδυ. Ίσως το κακό επιθετικό βράδυ του “τριφυλλιού” στο Βελιγράδι, κόντρα στην Παρτίζαν, να ήταν ένα… καμπανάκι που (λογικά) δεν εισακούστηκε.

Όμως, όπως είπαμε και πριν κάποια στιγμή η ήττα θα ερχόταν. Το σημαντικό τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι να συνεχίσει να έχει τη… ψυχή στον αέρα και να πιστεύει στον εαυτό του, αλλά και να κρατήσει τα πόδια του στη γη, με το μυαλό του “καθαρό”. Όπως δεν έγινε απολύτως τίποτα με το 5-0, δεν έγινε απολύτως τίποτα και με το 5-1. Στην πρώτη περίπτωση δεν ήρθε κάποιος τίτλος, στην δεύτερη δεν ήρθε κάποια καταστροφή.

Το σημαντικό τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι να διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο την ήττα. Και αν κρίνουμε από τα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη χθεσινοβραδινή συνέντευξη Τύπου, μάλλον ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβάται την πιθανότητα της λάθος… διαχείρισης της κατάστασης.

Οι “πράσινοι” πλέον ετοιμάζονται, στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουν, για τον αυριανό αγώνα με το εξαιρετικό Περιστέρι και ακολούθως… τρέχουν για την αναμέτρηση με τη Μπασκόνια, την ερχόμενη Πέμπτη στο Telekom Center Athens, εκεί όπου αναμένεται να κάνει την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά σαλόνια και την πρώτη του εμφάνιση για τη φετινή σεζόν, ο Κέντρικ Ναν.

ΥΓ1: Φανταστική εικόνα για όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού να βλέπουν κάθε εβδομάδα στο T-Center την ομάδα ποδοσφαίρου. Φανταστικές στιγμές Παναθηναϊκής υγείας.

ΥΓ2: Αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό και τον Ντόρσεϊ θυμίζει έντονα… οικογενειακές ιστορίες. Ο Ολυμπιακός διέρρευσε πως ο παίκτης απολογήθηκε στον κ. Λεπενιώτη, με την επιστροφή του από την Ισπανία και οι “κακοί” παίκτες βγήκαν και είπαν πως αυτά είναι… παραμύθια. Για να δούμε τη συνέχεια.

ΥΓ3: Μετά τον Ντόρσεϊ η λίστα όσο πάει και μεγαλώνει. Και κάποιοι λένε ότι ο επόμενος που θα μπει σε αυτή θα είναι Αμερικανός... Γκαρντ.

ΥΓ4: Και αν τελικά βρέθηκε η λύση με τον Ντόρσεϊ και όπως ακούγεται θα μείνει για λίγο εκτός και μετά θα επιστρέψει, η πρόταση που έγινε σε άλλον παίκτη κακήν - κακώς τι θα γίνει; Θα αποσυρθεί..;