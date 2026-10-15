Η πικρή γεύση και το σκληρό μάθημα που πήρε η ΑΕΚ στο Λονδίνο

Η αναμέτρηση στο Λονδίνο αφήνει στην ΑΕΚ με μια πικρή γεύση, γιατί το αποτέλεσμα με τη Σαχτάρ έμοιαζε με… τζάμπα ήττα, σε ένα παιχνίδι που αν μη τι άλλο δεν άξιζε να χάσει.

Η ομάδα του Νίκολιτς προηγήθηκε με το γκολ του Μάγερ, το οποίο της έστρωσε τον δρόμο, ενώ είχε και τις στιγμές της για να πετύχει κι άλλα γκολ. Αντ’ αυτού, όμως, στο τέλος έμεινε με… άδεια χέρια, πληρώνοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τα λάθη και τις αδυναμίες της στη διαχείριση των κρίσιμων στιγμών. Αυτό είναι το στοιχείο που κάνει την ήττα πιο δύσκολη στην αποδοχή της…

Η Σαχτάρ διαθέτει ποιότητα κι ευρωπαϊκή εμπειρία, ενώ οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία δεν αναιρούν την αγωνιστική της αξία. Ήταν μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, μολονότι 10.000 φίλοι της την έκαναν να νιώσει σαν στο σπίτι της, στην οποία η ΑΕΚ γνώριζε ότι οι λεπτομέρειες θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Τελικά την έκαναν, μόνο που λειτούργησαν εις βάρος της.

Το γκολ που προέκυψε από την εξαιρετική συνεργασία του Πήλιου με τον Μάγερ έδωσε στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αυτό που αναζητούσε. Ένα προβάδισμα που μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες και να της επιτρέψει να διαχειριστεί διαφορετικά την αναμέτρηση. Δέχθηκε, όμως, γρήγορα την ισοφάριση, με το πέναλτι που έδωσε ο Κάβανα, μετά από την παρέμβαση του VAR.

Μολονότι, λοιπόν, το άξιζε η ΑΕΚ δεν πήγε προηγούμενη στα αποδυτήρια, αλλά ακόμα κι έτσι θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευτεί το πολύ καλό ξεκίνημα της στο δεύτερο ημίχρονο. Οι «κιτρινόμαυροι», όμως, δεν το έπραξαν και συνήθως σε αυτό το επίπεδο το πληρώνεις…

Σε ένα ματς που ήταν στα μέτρα των «κιτρινόμαυρων», η Σαχτάρ κατάφερε να παραμείνει στο ματς και σταδιακά να ανεβάσει την πίεση της, για να έρθει η φάση του 80ου λεπτού, όπου έγιναν τα… πάντα! Η ΑΕΚ έπεσε θύμα του νέου κανονισμού με την καθυστέρηση του Γιόβιτς, με αποτέλεσμα να βρεθεί να παίζει στη φάση με δέκα παίκτες, ενώ ακολούθησε το «χοντρό» λάθος του Μπρινιόλι.

Με αυτό τον τρόπο, από εκεί που είχε τον έλεγχο του αγώνα, η ομάδα του Νίκολιτς βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, για να έρθει και το τρίτο τέρμα της ουκρανικής ομάδας. Εν κατακλείδι, αν μπει κάποιος στο λεξιλόγιο και ψάξει τον ορισμό «τζάμπα ήττα», τότε λογικά θα δει και τον αγώνα με τη Σαχτάρ.

Το γεγονός, όμως, ότι δεν άξιζε να φύγει με... άδεια χέρια, βάσει της εικόνας της, δεν αλλάζει την πραγματικότητα: Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τις καταστάσεις που της προέκυψαν, πλήρωσε πολύ ακριβά τα λάθη της και πήρε, με τον πιο σκληρό τρόπο, ένα μάθημα.

Ένα μάθημα που θα πρέπει να μετουσιώσει σε αντίδραση, γιατί σε λιγότερο από μια εβδομάδα ακολουθεί ένα ακόμα πιο δύσκολο κι απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, στο οποίο ανάλογα λάθη μπορεί να φέρουν κάτι παραπάνω από μια τζάμπα ήττα.

ΥΓ. Για την εμπειρία και το στάτους του στην ομάδα, δεν δικαιολογείται η χαλαρότητα του Λούκα Γιόβιτς την ώρα της αλλαγής του.

ΥΓ2. Συγκλονιστικός ο λαός της ΑΕΚ (και) στο Στάμφορντ Μπριτζ!