Ο Κώστας Τσιμίκας με φοβερή εκτέλεση κόρνερ έστειλε συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Αραούχο.

Καθοριστική συμβολή στο πρώτο γκολ της Λίβερπουλ απέναντι στη ΛΑΣΚ είχε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το 0-1 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης στην Αυστρία.

Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ, που αγωνίζεται ως αρχηγός των «Reds» στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εκτέλεσε με ακρίβεια το κόρνερ, στέλνοντας την μπάλα στο κατάλληλο σημείο μέσα στην περιοχή.

Εκεί βρέθηκε ο Ρόναλντ Αραούχο, ο οποίος κέρδισε την εναέρια μονομαχία και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας στη Λίβερπουλ το προβάδισμα με 1-0 και χρεώνοντας στον Τσιμίκα την ασίστ.