Προπονητής Μπόρατς: «Γνωρίζουμε τη δύναμη του Παναθηναϊκού, θα παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα»

Η Μπόρατς βρίσκεται στην Αθήνα, όπου την Πέμπτη (15/10, 19:45) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Conference League.

Ο προπονητής της ομάδας, Βίνκο Μαρίνοβιτς, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και τη δυναμική του «τριφυλλιού».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η Μπόρατς δεν ταξίδεψε στην Αθήνα με διάθεση να παραδοθεί, καθώς υπάρχει πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στόχος είναι να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους «πράσινους».

Όσα δήλωσε:

«Αρκετοί από τους παίκτες μας έχουν ήδη αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Έχουν επενδύσει πολλά στην ομάδα τους αυτή τη σεζόν και πρέπει να πω ότι είναι πλέον πολύ καλύτερη σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, όταν είχε επισκεφθεί την Μπάνια Λούκα. Γνωρίζουμε τη δύναμη του Παναθηναϊκού, αλλά πιστεύουμε και στις δικές μας δυνατότητες, κάτι που δείξαμε και στα προκριματικά. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι που δείχνει ότι διαθέτει καλή ισορροπία. Περιμένω από τους παίκτες μου να δώσουν το 100%, με τη συγκέντρωση και την πειθαρχία τους στο υψηλότερο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών».

Από την πλευρά του, ο πρώτος σκόρερ της Μπόρατς, Λούκα Γιούριτσιτς δήλωσε:

«Τέτοια παιχνίδια είναι πάντα κάτι ξεχωριστό για εμάς τους ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα, που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δέχεται λίγα γκολ και η άμυνά του είναι σίγουρα το δυνατό του σημείο.

Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας και πιστεύω ότι θα τις μετατρέψουμε σε γκολ. Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι εξαιρετική και ανυπομονούμε να αρχίσει το παιχνίδι. Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο. Ο θείος μου έπαιξε στην Ελλάδα, θα βρίσκεται αύριο στις εξέδρες και ελπίζω να τον κάνω χαρούμενο με τα γκολ μου».