Σαχτάρ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση του «Στάμφορντ Μπριτζ»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την Ένωση με επιθετικό προσανατολισμό, επιλέγοντας τον Λούκα Γιόβιτς και τον Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Μίλαν Βιτάλις επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και θα αποτελέσει τον παρτενέρ του Ραζβάν Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ ο Μπάρναμπας Βάργκα βρίσκεται στον πάγκο, με τον Σέρβο τεχνικό να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του.

Η ΑΕΚ θα παραταχθεί με σύστημα 4-4-2. Ο Μπρινιόλι θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα. Οι Μαρίν και Βιτάλις θα αγωνιστούν στον άξονα, με τον Μάγερ δεξιά και τον Κοϊτά αριστερά, ενώ οι Γιόβιτς και Ζίνι θα συνθέσουν το επιθετικό δίδυμο.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν, Βάργκα, Ζούμπκοφ, Αριάγκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάνης, Ζοάο Μάριο.

Έτσι θα παραταχθεί η Σαχτάρ

Με σύστημα 4-3-3 παρατάσσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ ο Αρντά Τουράν, σύμφωνα με το γράφημα της UEFA.

Ο Ρίζνικ θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Βινίσιους, Ματβιένκο, Μπόνταρ και Πέδρο Ενρίκε να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή, ο Οτσερέτκο θα αγωνιστεί μπροστά από τα στόπερ, έχοντας ως εσωτερικούς χαφ τους Πεντρίνιο και Μάρλον Γκόμες. Ο Άλισον και ο Νέβερτον θα καλύψουν τις δύο πτέρυγες, ενώ ο Κάουα Ελίας θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.