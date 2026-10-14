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Σαχτάρ - ΑΕΚ: Ο κόσμος της «Ένωσης» δίνει κιτρινόμαυρο χρώμα στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Οι φίλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν από νωρίς έξω από το γήπεδο της Τσέλσι στο Λονδίνο, ενόψει της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για το Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

Σαχτάρ - ΑΕΚ: Ο κόσμος της «Ένωσης» δίνει κιτρινόμαυρο χρώμα στο «Στάμφορντ Μπριτζ»
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι οπαδοί της «Ένωσης» έχουν κάνει «κιτρινόμαυρο» το Λονδίνο, ενώ δίνουν και το δικό τους «χρώμα» στο γήπεδο της Τσέλσι. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν από νωρίς στο «Στάμφορντ Μπριτζ», περιμένοντας να εισέλθουν στις εξέδρες για τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας τους.

Δείτε φωτογραφίες από την παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ»:

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