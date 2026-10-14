Σαχτάρ – ΑΕΚ: Το Λονδίνο έγινε «κιτρινόμαυρο» | «Τρέλα» από τον κόσμο της «Ένωσης»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο ιστορικό «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον κόσμο της να δίνει δυναμικό «παρών» στην αγγλική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή εκτός έδρας μετακίνηση, καθώς περίπου 10.000 φίλοι της «Ένωσης» αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας, σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εξορμήσεις στην ιστορία της.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει 6.500 εισιτήρια, τα οποία εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από δέκα ώρες, ενώ αρκετές χιλιάδες οπαδοί κατάφεραν να βρουν επιπλέον θέσεις μέσω της Τσέλσι, η οποία παραχωρεί το γήπεδό της για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Μάλιστα, περίπου πέντε ώρες πριν από τη σέντρα, πολλοί φίλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στο Piccadilly, ένα από τα πιο γνωστά και κεντρικά σημεία του Λονδίνου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή «κιτρινόμαυρη» ατμόσφαιρα ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Σαχτάρ.