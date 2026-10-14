· ΑΕΚ · Σαχτάρ Ντόνετσκ

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Το Λονδίνο έγινε «κιτρινόμαυρο» | «Τρέλα» από τον κόσμο της «Ένωσης»

«Κιτρινόμαυρο» χρώμα έχουν πάρει τα πιο διάσημα και κεντρικά σημεία του Λονδίνου, καθώς 10.000 φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ.  

Βαγγέλης Πάτας

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Το Λονδίνο έγινε «κιτρινόμαυρο» | «Τρέλα» από τον κόσμο της «Ένωσης»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο ιστορικό «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον κόσμο της να δίνει δυναμικό «παρών» στην αγγλική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή εκτός έδρας μετακίνηση, καθώς περίπου 10.000 φίλοι της «Ένωσης» αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας, σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εξορμήσεις στην ιστορία της.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει 6.500 εισιτήρια, τα οποία εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από δέκα ώρες, ενώ αρκετές χιλιάδες οπαδοί κατάφεραν να βρουν επιπλέον θέσεις μέσω της Τσέλσι, η οποία παραχωρεί το γήπεδό της για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Μάλιστα, περίπου πέντε ώρες πριν από τη σέντρα, πολλοί φίλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στο Piccadilly, ένα από τα πιο γνωστά και κεντρικά σημεία του Λονδίνου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή «κιτρινόμαυρη» ατμόσφαιρα ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Σαχτάρ.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:40 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Φέγενορντ - Κόμο: Εκτός έδρας δοκιμασία για την ιταλική ομάδα του Δουβίκα

19:39 EUROPA LEAGUE

Τσικίνιο: «Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα - Θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε»

19:37 CHAMPIONS LEAGUE

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Με την μπλε εμφάνιση για πρώτη φορά φέτος η «Ένωση»

19:35 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ: Με βασικό Τσιμίκα για τη νίκη οι «κόκκινοι»

19:28 EUROLEAGUE

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

19:28 EUROPA LEAGUE

L' Équipe για ΟΦΗ: «Η επιτυχία χτίστηκε πάνω στην ταυτότητα»

19:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής – Βίρτσμπουργκ: Live streaming η αναμέτρηση του «Γηραιού» στο FIBA Europe Cup

19:20 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Σε απολογία για τραυματισμό αστυνομικού οι Κρητικοί

19:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαχτάρ - ΑΕΚ: Το μήνυμα του Ηλιόπουλου και το «είναι τρελός ο πρόεδρος» των παικτών της Κ19! (video)

19:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Χωρίς Μποχωρίδη η δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Ντερτόνα - Στη θέση του ο Χατζηλάμπρου

19:04 EUROLEAGUE

«Γεια σας, επέστρεψα»: Η εμφάνιση-δήλωση του Μουσταφά Φαλ και όσα προσφέρει στον Παναθηναϊκό

18:55 EUROLEAGUE

LIVE Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας