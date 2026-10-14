Ολυμπιακός - Φέρολ 96-68: Άνετη νίκη για τις «ερυθρόλευκες» στην πρεμιέρα του EuroCup γυναικών

Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε την ευρωπαϊκή του πορεία στο EuroCup γυναικών ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 96-68 της Φέρολ. Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τις «ερυθρόλευκες» ήταν η Ελεάννα Χριστινάκη, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο παρκέ και κατάφερε να αποκτήσει διψήφιο προβάδισμα ήδη από την πρώτη περίοδο. Οι Πειραιώτισσες έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 27-17.

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Πειραιά συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα, διατηρώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 17 πόντων (45-28).

Μετά την ανάπαυλα, οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, βρίσκοντας λύσεις και από την περιφέρεια. Η διαφορά μεγάλωνε διαρκώς, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο +28 (74-46) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς οι γηπεδούχες είχαν ουσιαστικά εξασφαλίσει τη νίκη. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 32 πόντους, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί τελικά με 96-68.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 45-28, 74-46, 96-68.