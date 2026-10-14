Champions League: «Εξάρα» της Λίβερπουλ με πρωταγωνιστή Τσιμίκα - Δεν τα κατάφερε η Κόμο του Δουβίκα

Η Λίβερπουλ πέρασε με 6-3 από την έδρα της ΛΑΣΚ και έκανε το 2/2 στη League Phase του Champions League.

Η Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό, όταν ο Τσιμίκας εκτέλεσε κόρνερ και ο Ρόλαντ Αραούχο νίκησε τους αντιπάλους του στον αέρα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Κούμας επέμεινε στη φάση, έστρωσε στον Μπαρκολά και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 0-2.

Στο 33', ο Γκράβενμπερχ σημάδεψε το δοκάρι με αριστερό σουτ, όμως η ΛΑΣΚ δεν απέφυγε και τρίτο γκολ πριν από την ανάπαυλα. Στο 37', έπειτα από πάσα του Βιρτς, ο Μπαρκολά εκτέλεσε ξανά εύστοχα, διαμορφώνοντας το 0-3. Η Λίβερπουλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 51', ο Τσιμίκας έβγαλε τη σέντρα και ο Φρίμπονγκ με κεφαλιά στην απέναντι γωνία ανέβασε το σκορ στο 0-4.

Η ΛΑΣΚ μείωσε στο 63', όταν ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που ανήκει στην ΑΕΚ, πλάσαρε από κοντά μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, κάνοντας το 1-4. Η απάντηση των Reds ήταν άμεση. Στο 66', ο Μπαρκολά εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Φρίμπονγκ και, προ κενής εστίας, πέτυχε το τρίτο προσωπικό του γκολ για το 1-5. Στο 72', ο Κούμας αξιοποίησε νέα δημιουργία του Φρίμπονγκ και διαμόρφωσε το 1-6.

Παρά το βαρύ εις βάρος της σκορ, η ΛΑΣΚ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να περιορίσει τη διαφορά στα τελευταία λεπτά. Στο 74', ο Φλέκερ με κεφαλιά, έπειτα από το σκάψιμο του Οντιμπάγκο, μείωσε σε 2-6. Τρία λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με εντυπωσιακό βολέ μετά από νέα ασίστ του Οντιμπάγκο από τα αριστερά, διαμορφώνοντας το τελικό 3-6.

Η Κόμο πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά δεν απέφυγε την ήττα

Η Κόμο άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό, όταν ο Ντιαό κέρδισε την προσωπική μονομαχία με τον Λόπεθ και με εξαιρετικό αριστερό πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1. Η απάντηση της Φέγενορντ ήταν άμεση. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με ένα δυνατό σουτ του Ζεχιέλ έξω από την περιοχή, διαμορφώνοντας το 1-1 και επαναφέροντας την ισορροπία στην αναμέτρηση.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Φέγενορντ ολοκλήρωσε την ανατροπή. Μετά από αλλαγή παιχνιδιού, η μπάλα έφτασε στον Μούσα, ο οποίος με συρτό σουτ στην κλειστή γωνία του Σάντσες έδωσε προβάδισμα στους Ολλανδούς για το 2-1.

Στο 82ο λεπτό, οι γηπεδούχοι έφτασαν και σε τρίτο γκολ, με αρκετή δόση τύχης. Το μακρινό σουτ του Μούσα κόντραρε στον Ράμος, χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια στο σώμα του Σάντσες, πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 3-1.

Η Κόμο δεν παράτησε το παιχνίδι και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων μείωσε σε 3-2. Ο Δουβίκας έφυγε στην αντεπίθεση και με εξαιρετικό τελείωμα έδωσε νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά. Ωστόσο, ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για τους Ιταλούς, με τη Φέγενορντ να κρατά το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.