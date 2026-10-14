Πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού άνευ αγώνα ο Γκιώνης

Ο Παναγιώτης Γκιώνης προκρίθηκε στους «32» του απλού ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πινγκ-Πονγκ της Λιουμπλιάνας, καθώς επικράτησε με 4-0 άνευ αγώνα του Άντερς Λιντ.

Πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού άνευ αγώνα ο Γκιώνης
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Ο Παναγιώτης Γκιώνης συνεχίζει την πορεία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πινγκ-Πονγκ της Λιουμπλιάνας, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «32» του απλού ανδρών χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε τη νίκη με 4-0 άνευ αγώνα απέναντι στον Δανό Άντερς Λιντ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και εμφάνισε πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αγωνιστεί.

Η πρόκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Γκιώνη, καθώς του εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο αγώνισμα του απλού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, που θα διεξαχθεί στην Αστάνα. Επόμενη πρόκληση για τον Έλληνα αθλητή είναι η αναμέτρηση με τον Ιταλό Ματέο Μούτι, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο (15/10).

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